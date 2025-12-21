Φάμελλος: Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης σύνταξης

Το μήνυμα πως πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι η κατάργηση του μνημονιακού νόμου και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης, στέλνει ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επισημαίνει πως αυτές τις μέρες δόθηκε, για την πλειοψηφία τουλάχιστον των εργαζομένων, ο 14ος μισθός, το λεγόμενο δώρο Χριστουγέννων, που για κάποιους είναι ανάσα, ενώ για άλλους είναι η ευκαιρία να κάνουν το κάτι παραπάνω.

«Μακάρι βέβαια να ήταν και υψηλότεροι οι μισθοί… Όμως ακόμα κι αυτό το δώρο δεν είναι για όλους» σημειώνει.

Καταγγέλει πως οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης και θέτει το ερώτημα:

«Αφού υπάρχουν πλεονάσματα, κ. Μητσοτάκη, ως πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;»

Περαιτέρω, υπογραμμίζει πως στην Προοδευτική Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνία δύο ταχυτήτων και τονίζει την ανάγκη «για να κινηθεί η αγορά, να ενισχυθεί το εισόδημα των οικογενειών και να περάσουν αξιοπρεπείς γιορτές.

«Μία είναι η ταχύτητα, αυτή που μας πάει όλους μπροστά» σημειώνει καταληκτικά.