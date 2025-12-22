ΑΕΚ: «Θα είμαι καλύτερος στο δεύτερο μέρος της σεζόν» - Η υπόσχεση του Γιόβιτς | Σε άδεια οι παίκτες

Ο Σέρβος επιθετικός αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Ο Γιόβιτς μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και για την προσωπική του απόδοση, δίνοντας την υπόσχεση ότι η απόδοση του θα είναι καλύτερη στον δεύτερο γύρο. Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη νίκη επί του ΟΦΗ: «Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Όπως ξέρετε, έχουμε παίξει τρία ματς εναντίον τους. Είναι δύσκολος αντίπαλος. Όμως δείξαμε νοοτροπία και χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι είμαστε κουρασμένοι, είχαμε πολλά παιχνίδια. Παρόλα αυτά βρήκαμε τον τρόπο να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να ανέβουμε στην πρώτη θέση».

Για την προσωπική του απόδοση: «Είμαι χαρούμενος για το γκολ, ειδικά γιατί βοήθησα την ομάδα να πάρει τους τρεις βαθμούς. Είμαι χαρούμενος για το παιχνίδι μου, όμως ξέρω ότι μπορεί να γίνει μόνο καλύτερο και όχι χειρότερο. Ήρθα και παίζω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι χωρίς καλοκαιρινή προετοιμασία και ελπίζω ότι θα είναι καλύτερο στο δεύτερο μέρος της σεζόν».

Στις 30 Δεκεμβρίου επιστρέφουν στις προπονήσεις οι «κιτρινόμαυροι»

Με μια εβδομάδα άδεια επιβράβευσε τους ποδοσφαιριστές του ο Μάρκο Νίκολιτς, για τον εξαιρετικό πρώτο μισό στη σεζόν. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ είναι… αδειούχοι από σήμερα (22/12) και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την επόμενη Τρίτη (30 Δεκεμβρίου). Μετά τη διακοπή η «Ένωση» έχει ένα απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στις 11 Ιανουαρίου με το εκτός έδρας ματς κόντρα στον Άρη.

