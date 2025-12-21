ΑΕΚ – ΟΦΗ: Εκατοντάδες κόσμου στο χριστουγεννιάτικο γιορτή – Πανικός κατά την άφιξη της αποστολής!

Εορταστικό ήταν το κλίμα από νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, στο πλαίσιο της τελευταίας αναμέτρησης της χρονιάς, είχε ετοιμάσει μια πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία ξεκίνησε στις 16:00 στην πλατεία του Αετού.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις για όλους, ενώ θα έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα.

Το live του Stavento με τη Daphne Lawrence ξεχώρισε ενώ υπήρξαν και κοινωνικές δράσεις με το ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Πανικός επικράτησε κατά την άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ, με τους φίλους της να δημιουργούν υπέροχη ατμόσφαιρα, κάνοντας τη νύχτα, μέρα με τα καπνογόνα που άναψαν!