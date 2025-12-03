Συνεχίζεται και αύριο η απεργία των ταξί στην Αττική

Παρατείνεται για 24 ακόμη ώρες η απεργία των ταξί στην Αττική παρατείνοντας ουσιαστικά την απεργία που ξεκίνησε χθες και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί μικρής κλίμακας ένταση των οδηγών ταξί με αστυνομικούς των ΜΑΤ έξω από το υπουργείο Μεταφορών, με τους οδηγούς να πετούν καρέκλες και τα ΜΑΤ να απαντούν με ρίψη χημικών.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

•Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

•Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

•Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

•Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

•Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

•Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

•Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

•Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

