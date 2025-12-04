Αγρότες: Να μπλοκάρουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» εξετάζουν οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη

Την πρόθεση τους να μπλοκάρουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη εκφράζουν οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως αποκάλυψε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου Χρήστος Τσιλιάς.

Χτες έγινε συνάντηση αγροτών της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής στο Μεγάλο Δημοτικό Θέατρο της Επανομής στην οποία η συμμετοχή ήταν «'άνευ προηγουμένου» όπως τη χαρακτήρισε ο αγροτοσυνδικαλιστής.

«Εκεί για πρώτη φορά είδαμε ο κόσμος να βγάζει οργή και θυμό. Ο οποίος ήρθε μετά την προκαταβολή. Δηλαδή, η κυβέρνηση συνεχίζει και αποδεικνύει ότι το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο», είπε ο κ. Τσιλιάς. «Είμαστε απλήρωτοι για συνδεδεμένες και υπόλοιπα ενιαίες ενίσχυσης του 24», τόνισε.

«Θέλουμε να κλείσουμε το αεροδρόμιο. Αυτή είναι η απόφαση του κόσμου», τόνισε ο κ. Τσιλιάς. «Θα πλησιάσουμε όσο μπορούμε πιο κοντά στο αεροδρόμιο, γιατί αν κλείσουμε τα Πράσινα Φανάρια στην ουσία κλείνουμε τα δικά μας τα χωριά. Δεν θέλουμε να κλείσουμε ούτε τη Μουδανίων, ούτε τη Μηχανιώνας», προσέθεσε.

Όπως δήλωσε, «ο Μητσοτάκης μπορεί αύριο να λύσει το πρόβλημα με τα μπλόκα. Τους ξέρει τους απατεώνες το Μαξίμου».

