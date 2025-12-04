Στον αγώνα των αγροτών και νεκροφόρες στα Μάλγαρα - Συμπαράσταση από γραφεία τελετών

Περίπου 25 νεκροφόρες έφτασαν πριν από λίγο στα Μάλγαρα προκειμένου οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών να ενώσουν τις φωνές τους με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες.

«Ποτέ το Ελληνικό κράτος δεν έχει ενσκύψει στα προβλήματα του κλάδου μας», δήλωσε στον Status FM 107.7 ο πρόεδρος του σωματείου λειτουργών γραφείων τελετών Μακεδονίας Νέστορας Νικολόπουλος.

Οι νεκροφόρες ξεκίνησαν από τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου και έφτασαν περίπου στις 11.30 στα Μάλγαρα.

Μάλιστα ο ίδιος προανήγγειλε και άλλες διαμαρτυρίες του κλάδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

