Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, το IRIS και τα e-shops

ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός έκανε τον Αλέξη Τσίπρα να σκάσει από τα γέλια;

Το περιστατικό που θα σας διηγηθώ είναι απίστευτο αλλά πέρα ως πέρα αληθινό. Μου μετέφεραν ότι ένας πολιτικός (όχι Συριζαίος) ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό σε μια από τις συναντήσεις τους του είπε την εξής ατάκα: «πρόεδρε αν θες να κάνεις κόμμα χωρίς να βγεις μπροστά, βγαίνω εγώ... ». Αυτοπροτάθηκε δηλαδή για μπροστινός! Περιττό να σας πω ότι ο Τσίπρας εκτός από την αρχική αμηχανία πνίγηκε στα γέλια με τον υπερφιλόδοξο πολιτικό... Τι ζούμε; Πού βαδίζουμε;

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου

Βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Τι σας έγραψα χθες από τη στήλη; Ότι οι αγρότες δεν θέλουν να δουν ούτε τον Τσιάρα, ούτε τον Χατζηδάκη. Θέλουν απευθείας συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό θα είναι το διακύβευμα των κινητοποιήσεων από εδώ και στο εξής. Ήδη οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων και των αγροτών το λένε ανοιχτά: «Μόνο με τον Μητσοτάκη θέλουμε συνάντηση», αλλιώς «θα κατέβουμε στο Μαξίμου με τα τρακτέρ». Προβλέπω θρίλερ μέχρι τα Χριστούγεννα... και υπό τον φόβο να υπάρξει πρόβλημα στην τροφοδοσία της αγοράς και οι τιμές να εκτοξευθούν στα ύψη και να χαθούν οι χριστουγεννιάτικοι μποναμάδες που θέλει να δώσει η κυβέρνηση. Houston we have a problem που λένε και στο χωριό μου.

Ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος

Ο πρόεδρος Νίκος αισθάνεται μάλλον προδομένος από διάφορα εκδοτικά συμφέροντα για αυτό και πέταξε χθες ένα καρφί παραπονιάρικο. «Εμείς δεν έχουμε σπόνσορες για να μας παίζουνε μέρα-νύχτα» ήταν η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος στόχευε τον Τσίπρα και τους εκδότες πρώην φίλους του. «Κλαίνε οι χήρες κλαίνε και οι παντρεμένες» που λέει και η παροιμία. Βρε Νίκο τα προηγούμενα χρόνια σε στήριξαν με νύχια και με δόντια και έμεινες κολλημένος στο 12%. Τι άλλο να σου κάνουν οι... έρμοι οι εκδότες; Με τα μπούνια σε πήγαιναν κι εσύ τίποτα... ταβάνι 12%... Είχες την ευκαιρία σου, μην είσαι άδικος.

Το στοίχημα των εκταμιεύσεων και τα μπόνους

«Αγώνα δρόμου» δίνουν οι τράπεζες για να υπερ-καλύψουν τους στόχους χρηματοδότησης για το 2025, καθώς γνωρίζουν πολύ καλά ότι και τα μπόνους τους εξαρτώνται από το πόσο καλά θα πάνε σε αυτό τον τομέα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους είναι παραδοσιακά το καλύτερο, όμως ειδικά φέτος, με τις τιμές των μετοχών να έχουν εκτιναχθεί, οι τραπεζίτες έχουν ένα παραπάνω κίνητρο, καθώς ο «μποναμάς» που λαμβάνουν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και από τη χρηματιστηριακή τους αποτίμηση. Άρα έχουν έναν παραπάνω λόγο να κάνουν χρηματιστηριακό… ταμείο.

Κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου

Και μια που μιλάμε για τη Lamda, εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση στην παρουσίαση του βιβλίου του «ισχυρού ανδρός» της εταιρείας, Οδυσσέα Αθανασίου. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη, σε βαθμό που ο ίδιος χρειάστηκε να μπει κατευθείαν στο «ψητό» χωρίς να έχει καν χρόνο να μιλήσει ανεπίσημα στους παρευρισκόμενους. Τα μηνύματα πάντως που έστειλε ήταν εξόχως θετικά, αντίστοιχα με την πορεία του έργου στο Ελληνικό.

Τα καλά λόγια της BofA

Και μια που αναφερόμαστε σε καλά λόγια για την ελληνική οικονομία, τα μηνύματα από Βρετανία και ΗΠΑ ήταν εξόχως θετικά. Τα όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Morgan Stanley τα διαβάσατε ήδη στους Κομισάριους. Αντίστοιχη είναι και η προσέγγιση της BοfA, η οποία επίσημα έδωσε τα εύσημα σε ανάλυσή της για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και ανεπίσημα -σε τετ α τετ με δημοσιογράφους στην Αθήνα- «έσταζε μέλι» για την αγορά. Και όταν ακούς καλά λόγια και από τις δύο άκρες του Ατλαντικού, αυτό κάτι σημαίνει.

Το IRIS και τα e-shops

Ξεκίνησε η «υποχρεωτικότητα» όσον αφορά την αποδοχή και του IRIS για ψηφιακές συναλλαγές αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ζητήματα. Ένα παράδειγμα αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήματα που έχουν «στηθεί» σε μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες όπως είναι το Shopify. Εκεί η μόνη λύση για να υποστηρίζει το eshop και IRIS είναι να συνεργάζεται με συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία διεκπεραίωσης ψηφιακών συναλλαγών, η οποία ήταν και η μόνη που έσπευσε να φτιάξει την σχετική υποδομή. Οπότε για να είναι ένα eshop σύννομο πρέπει να συνεργαστεί με τη συγκεκριμένη εταιρεία, οι χρεώσεις της οποίας είναι πάντως πιο φθηνές από εκείνες που προτείνουν οι εν λόγω διεθνείς πλατφόρμες. Απλά, το θέμα είναι η ευκολία που προσφέρουν οι διεθνείς εφαρμογές που προτείνουν οι πλατφόρμες. Αλλά με λίγο κώδικα, όλα γίνονται…

Το ερώτημα του Bankassurance

Και σε συνέχεια των παραπάνω, ένα ερώτημα που δεν έχει ακόμα απαντηθεί σε ότι αφορά το deal Πειραιώς και Εθνικής Ασφαλιστικής είναι τι γίνεται με τα προϊόντα bancassurance της δεύτερης που πούλαγε η Εθνική Τράπεζα μέσω του δικτύου της όσο είχε ακόμα το 10% της ασφαλιστικής. Συνεχίζει η εθνική τράπεζα να πουλάει αυτά τα προϊόντα μετά την πώληση του ποσοστού που κατείχε η όχι; Και αν συνεχίζει να τα πουλάει ακόμα για πόσο καιρό θα συμβαίνει αυτό;

Η πρωτιά της Πειραιώς

Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για το πρόσφατο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ συνέπεσε με αντίστοιχη κίνηση από άλλες δύο μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Γεγονός που έφερε ανησυχία στη διοίκηση της τράπεζας αλλά και στους αναδόχους της έκδοσης για το αν έπρεπε τελικά να το ανοίξουν εκείνη την ημέρα ή να περιμένουν. Τελικά όχι μόνο το άνοιξαν αλλά η πορεία του ομολόγου της Πειραιώς ήταν πολύ καλύτερη σε προσφορές από ότι των άλλων δύο τραπεζών, φέρνοντας ευρωπαϊκή πρωτιά για την ελληνική τράπεζα.

Η Theon, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η σχεδιασμένη στρατηγική

Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Theon International δεν είναι απλώς μία ακόμη χρηματοοικονομική κίνηση· πρόκειται για το σημείο εκκίνησης μίας ευρύτερης αναδιάταξης που βρίσκεται σε εξέλιξη πίσω από τις κλειστές πόρτες της διοίκησης. Πηγές κοντά στην εταιρεία περιγράφουν μία προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική που συνδυάζει επιθετική εξωστρέφεια, βελτίωση δομικού ισολογισμού και στοχευμένες εξαγορές τεχνολογικής αξίας. Το κεντρικό στοιχείο είναι η συμφωνία για την απόκτηση του 9,8% της γαλλικής Exosens, μία μετακίνηση που τοποθετεί τη Theon σε δεσμό με τεχνολογίες αιχμής στην οπτοηλεκτρονική και την απεικόνιση. Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα προέλθει σε μεγάλο βαθμό από το νέο κεφάλαιο, με το υπόλοιπο να καλύπτεται μέσω τραπεζικού δανεισμό, πράγμα που δείχνει ότι η διοίκηση προτιμά έναν συνδυασμό equity και εξωτερικού δανεισμού για να μην επιβαρύνει υπερβολικά τα λειτουργικά ταμειακά ροήματα.

Μετοχές ΟΠΑΠ αξίας άνω των 10 εκατ. αγόρασε η Allwyn

Στις 1 και 2 Δεκεμβρίου η Allwyn προχώρησε σε αγορά μετοχών της ΟΠΑΠ. Σε δύο συνεδριάσεις αποκτήθηκαν συνολικά 566.826 μετοχές, σε μέσες τιμές 17,74€ και 18,02€ αντίστοιχα, με συνολικό κόστος περίπου 10,14 εκατ. ευρώ. Την 1 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 278.143 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας σε μέση τιμή 17,7392 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 4.934.034,31 ευρώ. Την 2 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 288.683 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας σε μέση τιμή 18,0204 ευρώ ανά μετοχή με συνολικό τίμημα περίπου 5.202.183,13 ευρώ.

Η Eurobank, η συγχώνευση με Holdings και η ενίσχυση της διαφάνειας

Μπαίνει στην τελική ευθεία η συγχώνευση διά απορροφήσεως της Eurobank Holdings από την τράπεζα Eurobank. Έτσι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Eurobank Holdings στο Χρηματιστήριο ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2025, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται την 12η Δεκεμβρίου και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει την 15η Δεκεμβρίου 2025, μέρα που θα ενεργοποιηθεί και το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών (buy‑back). Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο διευθύνων σύμβουλος Φωκίων Καραβίας περιέγραψε τη συγχώνευση ως «φυσική συνέχεια του μετασχηματισμού» της τράπεζας, επισημαίνοντας ότι η κίνηση στοχεύει στην απλούστευση της εταιρικής δομής, στη μείωση διοικητικών εξόδων και στην ενίσχυση της διαφάνειας, χωρίς να επιβαρύνει τους μετόχους. Σύμφωνα με τη διοίκηση η συγχώνευση ενισχύει την επιχειρησιακή ευελιξία της Eurobank και υποστηρίζει τη αναπτυξιακή τροχιά. Πάντως η αγορά παρακολουθεί πλέον τα επόμενα βήματα, ιδίως την εφαρμογή του buy‑back και τον αντίκτυπο στην κεφαλαιακή δομή της τράπεζας.

