Το βιβλίο της Ντόρας, η νέα γαλάζια συμμαχία, οι απειλές του «φραπέ» και τα σενάρια ανασχηματισμού

Το βιβλίο της Ντόρας

Τα βιβλία πέφτουν βροχή. Μετά τον Τσίπρα, τον Άδωνι και τον Σταύρο Θεοδωράκη βιβλίο ετοιμάζει και η Ντόρα Μπακογιάννη. Θα είναι λέει έτοιμο το Πάσχα και θα περιγράφει τα βιώματά της από την δικτατορία μέχρι σήμερα. Φαντάζομαι μια αναστάτωση θα δημιουργήσει στο εσωτερικό της ΝΔ. Με ενδιαφέρον περιμένω να διαβάσω τα κεφάλαια για τον Αντώνη Σαμαρά και για τον Κώστα Καραμανλή. Ελπίζω να το στείλει στον αδερφό της...

Η νέα γαλάζια συμμαχία

Από τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ αναδείχθηκε μια νέα γαλάζια συμμαχία που φαίνεται ότι θα απασχολήσει στο μέλλον τις ισορροπίες στην κυβερνώσα παράταξη. Αναφέρομαι βέβαια στο τρίο Πιερρακάκης - Γεωργιάδης - Μαρινάκης. Το ένα «στρατόπεδο» είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά είναι ο Κωστής Χατζηδάκης που και αυτός διεκδικεί ρόλο μακροπρόθεσμα και έχει τους δικούς του μηχανισμούς στο κόμμα, καθώς και ο Νίκος Δένδιας που μπορεί να μην έχει μηχανισμό αλλά έχει μεγάλη δημοφιλία... Βεβαίως μην περιμένετε ραγδαίες εξελίξεις και κοσμογονικές αλλαγές. Προέχει η νίκη στις εκλογές και η τρίτη θητεία της ΝΔ. Τα υπόλοιπα μετά...

Οι απειλές του «φραπέ» και αυτοί που ανησυχούν

Aπειλεί θεούς και δαίμονες ο Γιώργος Ξυλούρης, ο γνωστός «Φραπές» που το όνομα του εμπλέκεται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αποκλειτσικές του δηλώσεις στο OPEN ανέφερε όπως στις 11 Δεκεμβρίου 9 το πρωί θα βρίσκεται στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Μάλιστα είπε πως θα πάει με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους και θα μιλήσει για όλους και για όλους. Και έσπευσε να προειδοποιήσει πως πολλοί θα τρέχουν λόγω των όσων θα αποκαλύψει στην Εξεταστική. Λέτε κάποιοι να έχουν χάσει τον ύπνο τους με τις παραπάνω δηλώσεις του «φραπέ» γιατί κάτι τέτοιο μαθαίνουμε…

Τα σενάρια για τα ντόμινο του ανασχηματισμού που έρχεται

Τα έχει γράψει η γάτα της Ηρώδου Αττικού πρώτη και καλύτερη για τον ανασχηματισμό που προβλέπεται για τον Ιανουάριο. Μαθαίνω και από άλλες ενημερωμένες πηγές ότι η αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα κλείδωσε πράγματι για τον πρώτο μήνα του 2026. Μην κάνετε τρελά σενάρια για αλλαγές και καραμπόλες ή μετακινήσεις πρωτοκλασάτων. Κυρίως υφυπουργούς θα επηρεάσει ο ανασχηματισμός και μην εκπλαγείτε αν ακούσετε να αντικαθίστανται ή να μετακινούνται περισσότεροι από 10... acting ministers. Ποτέ όμως δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ακόμη και για κορυφαία χαρτοφυλάκια που μπορεί να υπάρξουν αμοιβαίες μετακινήσεις και γι' αυτό συγκρατήστε τα ονόματα Δένδιας, Χατζηδάκης, Θεοδωρικάκος και Γεραπετρίτης.

Η χαμένη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ένας μαρτυριάρης πολιτικός φίλος μου έλεγε παλαιότερα για το δράμα της κυβερνητικής παράταξης που έψαχνε τα βιογραφικά των βουλευτών για να εντοπίσει το καταλληλότερο πρόσωπο για να αναλάβει εισηγητής της ΝΔ στη συνταγματική αναθεώρηση. Ρόλος δύσκολο για μια αποστολή απαιτητική. Μάλλον το casting στους υποψήφιους βουλευτές δεν πήγε και πολύ καλά, τουλάχιστον για μια τόσο βαρύνουσας σημασίας αποστολή. Μ' αυτά και με εκείνα, μου λέει ένας αξιόπιστος... αυτιάς -δεν εννοώ τον Γιώργο Αυτιά αλλά τον ωτακουστή, αυτόν που παρακολουθεί τα δρώμενα- ότι αποφασίστηκε η Συνταγματική Αναθεώρηση να μετακινηθεί χρονικά από το αρχικό πλάνο και να μετατεθεί προς την άνοιξη του 2026 ώστε με ένα τρόπο να εξελιχθεί παράλληλα με τους τελευταίους 12 μήνες της κυβερνητικής θητείας αν και για την ουσία των προς αναθεώρηση άρθρων μάλλον δεν θα πρέπει να κρατάμε μεγάλο καλάθι.

Το Μετρό, οι νέοι σταθμοί και τα μποτιλιαρίσματα

Δεν προχωρούν με τον επιθυμητό ρυθμό προόδου τα έργα για τους νέους σταθμούς του Μετρό γύρω από την περιοχή του Ευαγγελισμού αλλά και στα Εξάρχεια, όπως μου λένε παράγοντες πέριξ της πρωτευούσης. Κάποιες αντιδράσεις κατοίκων από την μια, κάποια θέματα που μάλλον δεν έχουν ξεπεραστεί στην πιο παραδοσιακά διατηρημένη συνοικία της Αθήνας από την άλλη, κινδυνολογούν κάποιοι συνομιλητές μου ότι οι συγκεκριμένοι σταθμοί του Μετρό δεν θα είναι έτοιμοι το 2030 αλλά πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει η λειτουργία τους πολύ αργότερα. Βρε λέτε;

Είδαν φως και μπήκαν οι επικοινωνιολόγοι

Μετά το Νίκο Καραχάλιο που τα έκανε μούσκεμα με το... κόμμα Καρυστιανού, ένας ακόμα πρώην γαλάζιος - «γκουρού» και αυτός της επικοινωνίας - είδε το Κύμα των Τεμπών και είπε να το καβαλήσει κι αυτός. Ο Άρης (όχι ο θεός του πολέμου) ο Σπηλιωτόπουλος έκανε λέει δική του δημοσκόπηση για την Μαρία Καρυστιανού και της δίνει πάνω από 20%! Ο Άρης είναι εγγύηση. Έτσι και τον πάρει η Καρυστιανού μαζί με τον Καραχάλιο θα σαρώσει... Το αχτύπητο δίδυμο.

ΚΟΥΙΖ: Ποιος πρώην Συριζαίος έχει φάει διπλή πόρτα;

Αφού έκανε ένα πέρασμα από το κόμμα Κασσελάκη ο πρώην Συριζαίος άπλωσε τα δίχτυα του στο δυνητικό κόμμα Τσίπρα απ' όπου μάλλον έφαγε «ευγενικά» πόρτα. Είδε κι απόειδε ο άνθρωπος και χτύπησε πόρτα και στο Νίκο Ανδρουλάκη (ο οποίος δεν τον συμπαθεί ιδιαίτερα). Με τρόπο αριστοτεχνικό η Χαριλάου Τρικούπη (τον απέφυγε ευγενικά) του πρότεινε να κατέβει με σταυρό και ουχί στο Επικρατείας. Βράσε όρυζα δηλαδή... Απελπιστική η κατάσταση για τον πρώην σύντροφο. Μόνο στη ΝΔ δεν έχει πάει ακόμα αν και θα μπορούσε...

Τι ρώτησαν τα funds τους τραπεζίτες στο Λονδίνο

Την τιμητική τους είχαν οι τράπεζες στο 4ο Morgan Stanley and Athens StockExchange Greek InvestmentConference στο Λονδίνο. Οι επικεφαλής των Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνικής δέχθηκαν βροχή από ερωτήσεις για δύο θέματα από διεθνή funds. Το πρώτο αφορούσε στο εάν οι ταχείς ρυθμοί χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις θα διατηρηθούν το 2026 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και το δεύτερο αν η ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών, μαζί με τις προγραμματισμένες μερισματικές αποδόσεις, συνεχιστούν. Οι Έλληνες τραπεζίτες εμφανίστηκαν ψύχραιμοι, παρέχοντας πειστικές απαντήσεις και κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη σταθερότητα που παρουσιάζουν οι ισολογισμοί των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων.

To December effect στο Χρηματιστήριο

Αδύναμο ήταν το ποδαρικό του Δεκεμβρίου στη χρηματιστηριακή αγορά, όμως κάθε άλλο από αδιάφορος θα είναι ο τελευταίος μήνας της χρονιάς, καθώς παραδοσιακά αποτελεί μήνα αυξημένων τοποθετήσεων θεσμικών επενδυτών, αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων και ισχυρής εποχικότητας.

Μετά από έναν πολύ «τίμιο» Νοέμβριο - κέρδη 4,4% και 255 εκατ. ευρώ μέση ημερήσια αξία συναλλαγών - οι επενδυτές περιμένουν τις εκθέσεις των διεθνών οίκων για το 2026, αλλά και τις αποφάσεις για τα επιτόκια. Το ερώτημα τώρα είναι αν η αγορά θα καταφέρει να διατηρήσει το αφήγημα της ισχυρής κερδοφορίας.

Εκδίδει ομόλογο ο Aktor

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού έως 140 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 90 εκατ. ευρώ σχεδιάζει ο Όμιλος Aktor. Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.

