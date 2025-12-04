Φλώρινα: Πορεία με τρακτέρ και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης από αγρότες της περιοχής – Δείτε βίντεο

Μετά τη διέλευση από κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι αγρότες θα κατευθυνθούν προς το τελωνείο της Νίκης

Newsbomb

Φλώρινα: Πορεία με τρακτέρ και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης από αγρότες της περιοχής – Δείτε βίντεο
FACEBOOK.
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Φλώρινας πραγματοποιούν σήμερα (04/12) αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιώντας τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα του πρωτογενούς τομέα.

Η κινητοποίηση έχει στόχο να αναδείξει τα αιτήματα και τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου σχετικά με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις πιέσεις στην αγορά και το γενικότερο οικονομικό αδιέξοδο που βιώνει ο κλάδος, όπως ανέφερε μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μετά τη διέλευση από κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι αγρότες θα κατευθυνθούν προς το τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα Ελλάδας – Σκοπίων, όπου αναμένεται να αφιχθούν γύρω στη μία το μεσημέρι και να στήσουν μπλόκο.

Στο σημείο θα ακολουθήσει γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασιστεί συλλογικά ο τρόπος με τον οποίο θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, καθώς και η μορφή που θα πάρει η παραμονή τους στο τελωνείο.

Το Μετά τη διέλευση από κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι αγρότες θα κατευθυνθούν προς το τελωνείο της Νίκης ενισχύεται από αγρότες και κτηνοτρόφους, που από έχουν στήσει κινητοποίηση στον κόμβο Φιλώτα από την Τρίτη (02/12), στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Εξεταστική σήμερα ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Στο στόχαστρο η Ferrari του «τυχερού» Χρήστου Μαγειρία

13:34ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: «112» στην ανατολική Μάνη – Πλημμύρισαν δρόμοι στη Ζάκυνθο – Έκλεισε τμήμα της Εγνατίας στην Κομοτηνή – Ισχυρές καταιγίδες και στην Κρήτη – Κλειστά αύριο τα σχολεία στη Ρόδο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ανέπτυξε εφαρμογή που δείχνει την τοποθεσία των stalkers σε πραγματικό χρόνο

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας συνάντησε τον Ιάπωνα ομόλογό του: Τι είπαν για Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας - Συνθήκες Λωζάνης και Μοντρέ

13:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Λίβερπουλ τίμησε τα γενέθλια του Ζότα - «Για πάντα στις καρδιές μας»

13:26LIFESTYLE

Δείτε τη Τζόαν Μπαέζ στα 84 της να παρουσιάζει... διαφορετικά την ποιητική της συλλογή

13:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Stranger Things 5: Κατέρριψε κάθε ρεκόρ του Netflix με 59,6 εκατ. προβολές μέσα σε πέντε ημέρες

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλείνουν σχολεία σε όλη τη χώρα - Πού δεν θα γίνει μάθημα (η λίστα ανανεώνεται)

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Πορεία με τρακτέρ και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης από αγρότες της περιοχής – Δείτε βίντεο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ξεκίνησαν τα προβλήματα στη Ζάκυνθο - Πλημμύρισαν δρόμοι

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία

12:52ΕΛΛΑΔΑ

55χρονος κυνήγησε χτύπησε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του στη Θάσο - Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Νότιο Σουδάν: Ένοπλος έκανε αεροπειρατεία σε αεροσκάφος - Ζήτησε από τον πιλότο να πάει στο Τσαντ

12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου από ΗΠΑ: Ομάδα εργασίας για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του «112» στη Λακωνία – Ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων σε τμήμα της Εγνατίας Οδού - Πώς μπορούν να κινηθούν οι οδηγοί

12:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Οικογένειες θυμάτων δηλώνουν παράσταση για την υποστήριξη κατηγορίας εις βάρος του Τριαντόπουλου

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές της Αττικής πού θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Το γεμάτο συμβολισμούς ταξίδι του Πούτιν στην Ινδία - Πετρέλαιο, άμυνα και γεωπολιτική στην ατζέντα

12:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μία ευχή γίνεται δύο εφέτος τα Χριστούγεννα με τα Ευχοστολίδια - Για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιείς, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, κάνει ακόμη ένα παιδί να χαμογελά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:52ΕΛΛΑΔΑ

55χρονος κυνήγησε χτύπησε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του στη Θάσο - Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές της Αττικής πού θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του «112» στη Λακωνία – Ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, συνάδελφος στη ΔΕΗ πήρε το τιμόνι και γλιτώσαμε» λέει επιβάτιδα του λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλείνουν σχολεία σε όλη τη χώρα - Πού δεν θα γίνει μάθημα (η λίστα ανανεώνεται)

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

09:56ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - «Αλλάζουμε ζωή» - Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Πολύζου στο Ratpack για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

12:13ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλόκο» σε 400 ταξί που θέλουν να πάνε στο Κιάτο – Απαγόρευση από την Τροχαία

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Κόκκινη προειδοποίηση για Αττική και άλλες 8 περιοχές

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ξεχειλίζει» η οργή στα μπλόκα – Νέες κινητοποιήσεις σε Λάρισα, Ε65, Μάλγαρα, Αχαΐα

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κατάληψη στο ΥΠΑΑ στην πλατεία Kάνιγγος από το σύλλογο εργαζομένων

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ