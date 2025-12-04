Φλώρινα: Πορεία με τρακτέρ και μπλόκο στο τελωνείο Νίκης από αγρότες της περιοχής – Δείτε βίντεο

Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Φλώρινας πραγματοποιούν σήμερα (04/12) αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιώντας τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και μηχανήματα του πρωτογενούς τομέα.

Η κινητοποίηση έχει στόχο να αναδείξει τα αιτήματα και τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου σχετικά με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις πιέσεις στην αγορά και το γενικότερο οικονομικό αδιέξοδο που βιώνει ο κλάδος, όπως ανέφερε μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μετά τη διέλευση από κεντρικούς δρόμους της πόλης, οι αγρότες θα κατευθυνθούν προς το τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα Ελλάδας – Σκοπίων, όπου αναμένεται να αφιχθούν γύρω στη μία το μεσημέρι και να στήσουν μπλόκο.

Στο σημείο θα ακολουθήσει γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασιστεί συλλογικά ο τρόπος με τον οποίο θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, καθώς και η μορφή που θα πάρει η παραμονή τους στο τελωνείο.

ενισχύεται από αγρότες και κτηνοτρόφους, που από έχουν στήσει κινητοποίηση στον κόμβο Φιλώτα από την Τρίτη (02/12), στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

