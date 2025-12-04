Μπλόκα αγροτών: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, τον οποίο είχαν κλείσει νωρίτερα απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα σχηματίστηκαν στην εθνική οδό, της οποίας τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα δόθηκαν μόλις σήμερα στην κυκλοφορία, καθώς οι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο οδόστρωμα, δήλωνοντας ότι έχουν προβεί σε μια συμβολική κίνηση η οποία θα διαρκέσει δύο ώρες.





