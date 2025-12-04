Οι αγρότες έκλεισαν την νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου - Ουρές χιλιομέτρων

Τη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου, της οποίας τα τελευταία 10 χιλιόμετρα δόθηκαν μόλις σήμερα στην κυκλοφορία, έκλεισαν το απόγευμα της Πέμπτης (04/12) οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ηλείας.

Λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα σχηματίστηκαν στην εθνική οδό καθώς οι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους στο οδόστρωμα, δήλωνοντας ότι έχουν προβεί σε μια συμβολική κίνηση η οποία θα διαρκέσει δύο ώρες.

Προβλήματα υπάρχουν και στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών- Πύργου, με τους οδηγούς να είναι εγκλωβισμένοι εξαιτίας των μπλόκων.

