Λάρισα: Αναβολή για 15 Δεκεμβρίου της δίκης των δύο αγροτών που συνελήφθησαν στα μπλόκα την Κυριακή

Αναβολή για τις 15 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας των δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί την περασμένη Κυριακή για τα επεισόδια στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο λόγος της αναβολής είναι η απουσία των συνηγόρων υπεράσπισης των αγροτών της κ. Ευαγγελίας Λιακούλη και του κ. Βασίλη Κόκκαλη οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή της εξεταστικής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στα μπλόκα θα είμαστε, πήραμε αναβολή και θα έρθουμε ξανά στις 15/12 ακόμα πιο μαζικά, με τρακτέρ για να αθωωθούν οι συνάδελφοι μας» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας.

Δείτε τι δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας στο βίντεο: