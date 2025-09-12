Τσάρλι Κερκ: Αυτή είναι η σύζυγός του - Επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και podcaster

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, γνωστού συντηρητικού ακτιβιστή, έχει συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη. Ο 31χρονος Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, δολοφονήθηκε την Τετάρτη σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του, Έρικα, και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Ποια είναι η Έρικα Κερκ

Η Έρικα Κερκ, 36 ετών και μητέρα ενός 3χρονου κοριτσιού και ενός 1χρονου αγοριού, δεν έχει ακόμη προβεί σε δηλώσεις για τον θάνατο του συζύγου της. Γεννημένη στην Αριζόνα, η Έρικα είναι μια πολυδιάστατη προσωπικότητα με αξιοσημείωτες επιδόσεις σε διάφορους τομείς.

Είναι γνωστή ως επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και podcaster, ενώ έχει ιδρύσει και τη εταιρεία ενδυμάτων "Proclaim". Η ίδια είναι παρουσιάστρια του podcast "Midweek Rise Up", το οποίο εστιάζει στην ενδυνάμωση των πιστών μέσα από τη Βιβλική διδασκαλία. Στο παρελθόν, διακρίθηκε ως αθλήτρια στο γυναικείο μπάσκετ, ενώ το 2012 κέρδισε τον τίτλο της Μις Αριζόνα.

Παράλληλα, η Έρικα Κερκ έχει πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, καθώς κατέχει δύο πτυχία στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, καθώς και μεταπτυχιακό στις Νομικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Liberty.

Ο Αντιπρόεδρος JD Vance,, η σύζυγός του Usha Vance και η Erika Kirk, κρατώντας αποβιβάζονται από το Air Force Two, στο οποίο μεταφέρεται η σορός του Charlie Kirk AP

Η γνωριμία και η Turning Point USA

Ο Τσάρλι και η Έρικα Κερκ παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2021. Σύμφωνα με βίντεο της Turning Point, το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019. Ο Τσάρλι Κερκ περιέγραψε το πρώτο τους ραντεβού ως μια «πολύ, πολύ μεγάλη συνάντηση που έμοιαζε σχεδόν με συνέντευξη».

Ο Τσάρλι Κερκ ίδρυσε την Turning Point USA το 2012, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση προωθεί τις συντηρητικές πολιτικές θέσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια των ΗΠΑ και έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οργανώσεις νέων στην Αμερική. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, στόχος της είναι να «εντοπίζει, να εκπαιδεύει, να καταρτίζει και να οργανώνει φοιτητές για την προώθηση των αρχών της δημοσιονομικής ευθύνης, των ελεύθερων αγορών και της περιορισμένης κυβέρνησης».

*Με πληροφορίες από thehill

