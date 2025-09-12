Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον

Οι Αρχές στις ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα και τις φωτογραφίες του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Τις φωτογραφίες από τη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, την περασμένη Τετάρτη στο πανεπιστήμιο της Γιούτα έδωσε στη δημοσιότητα το FBI, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης.

Σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Παρασκευής, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας: «Τον πιάσαμε».

Είπε ότι οι ερευνητές έμαθαν από την οικογένεια του Ρόμπινσον ότι είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τον τελευταίο καιρό και πρόσφατα είχε εκφράσει την αντιπάθειά του για τον Κερκ, περιγράφοντάς τον στην οικογένειά του ως «γεμάτο μίσος».

Ο Κοξ είπε ότι βρέθηκαν κάλυκες από το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ με χαραγμένα πολλά αντιφασιστικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός που αναφερόταν στο ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Bella Ciao.

Ο κυβερνήτης πρόσθεσε ότι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον βοήθησε τους ερευνητές εμφανίζοντας μηνύματα στο Discord όπου ο φερόμενος ως δολοφόνος μιλούσε για την ανάκτηση ενός τουφεκιού από ένα σημείο πτώσης σε έναν θάμνο και αναφορές σε χαραγμένες σφαίρες και ένα σκόπευτρο.

Σε μια φωτογραφία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μητέρας του Ρόμπινσον από το 2017, εθεάθη να φοράει μια στολή του Ντόναλντ Τραμπ στο Halloween.

Άλλες εικόνες δείχνουν επίσης τον Ρόμπινσον να χρησιμοποιεί όπλα στην παιδική του ηλικία, συμπεριλαμβανομένης μιας όπου πόζαρε με ένα πολυβόλο M2 Browning διαμετρήματος 50.

