Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ως τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον

Newsbomb

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ο πατέρας του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ είναι αυτός που οδήγησε τις Αρχές στην σύλληψή του, καθώς μίλησε σε έναν ιερέα, ο οποίος στην συνέχεια απευθύνθηκε στην Αστυνομία - με πηγές της αστυνομίας να αναφέρουν στην εφημερίδα New York Post ότι πρόκειται για έναν 22χρονο κάτοικο της Γιούτα με το όνομα Τάιλερ Ρόμπινσον.

«Πιστεύω, με μεγάλη βεβαιότητα, ότι τον έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ στο «Fox & Friends» κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξής του στο Μανχάταν, λέγοντας ότι έμαθε την είδηση λίγα λεπτά πριν από τη συνέντευξη.

«Κάποιος που ήταν πολύ κοντά του τον κατέδωσε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια ότι ήταν ο πατέρας του υπόπτου που αρχικώς εξομολογήθηκε σε έναν ιερέα, ότι ο γιος του ήταν ο δράστης της αποτρόπαιας δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ και στη συνέχεια ο ιερέας ενημέρωσε τις Αρχές για το «μυστικό» που οδήγησε αρχικώς στον εντοπισμό και μετά στην κράτηση και σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 11 μ.μ. (τοπική ώρα) στη Γιούτα το βράδυ της Πέμπτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το κίνητρο του δολοφόνου, ενώ ο νεαρός βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή του θανάτου, κάτι που ζήτησε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ελπίζω να κριθεί ένοχος, και ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή για αυτό που έκανε», όπως δήλωσε ο Τραμπ στο Fox, καθώς, όπως υποστήριξε: «Ο Κερκ ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό».

Η συλλήψη του Ρόμπινσον έρχεται μετά από ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο που διήρκεσε σχεδόν δύο 24ωρα, με τους αξιωματούχους να προσέφεραν προηγουμένως αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04ΚΟΣΜΟΣ

Live: Η ενημέρωση του FBI μετά τη σύλληψη 22χρονου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον «κάρφωσε» ο πατέρας του

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία συζήτηση» για το 13ωρο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Αρνείται να συμμετάσχει σε συναντήσεις με την Κεραμέως

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 61χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του

16:40TRAVEL

Κέρκυρα: Στο top 10 με τους καλύτερους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ευρώπη

16:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί σε τσιμπάνε περισσότερο τα κουνούπια αν πίνεις μπίρα: Η επιστημονική εξήγηση που δεν περίμενες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μάγδα Φύσσα: «Οι δολοφόνοι έξω» - Το ξέσπασμά της για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Χειροπέδες σε 65χρονο για καλλιέργεια κάνναβης - Τι βρέθηκε στο σπίτι του

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Έπεσε από καρέκλα ο καρδιοχειρουγός με το «φακελάκι» - Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του δολοφόνου του

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο ρόλος του πατέρα του και η εξομολόγηση

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικό drone επιτέθηκε σε πυρηνικό σταθμό

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα της Ευρώπης που δουλεύει λιγότερο και παράγει περισσότερο

16:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Μπιλάλ - Ελεύθερος ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον

15:56ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν Αίγυπτος και Ισραήλ τρυπούσαν για να εξορύξουν τα κοιτάσματα τους, εμείς πετούσαμε χαρταετό

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Με αμερικανική συμμετοχή η καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

15:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον «κάρφωσε» ο πατέρας του

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο ρόλος του πατέρα του και η εξομολόγηση

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

14:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού στο Eurobasket 2025

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: 37χρονος αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Yu Menglong σε ηλικία 37 ετών - Έγινε γνωστός με την σειρά «Eternal Love» του Netflix

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό απέναντι στα πανάκριβα όπλα της Δύσης - Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Μόσχας

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: 61χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Έπεσε από καρέκλα ο καρδιοχειρουγός με το «φακελάκι» - Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ