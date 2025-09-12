Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ο πατέρας του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ είναι αυτός που οδήγησε τις Αρχές στην σύλληψή του, καθώς μίλησε σε έναν ιερέα, ο οποίος στην συνέχεια απευθύνθηκε στην Αστυνομία - με πηγές της αστυνομίας να αναφέρουν στην εφημερίδα New York Post ότι πρόκειται για έναν 22χρονο κάτοικο της Γιούτα με το όνομα Τάιλερ Ρόμπινσον.

«Πιστεύω, με μεγάλη βεβαιότητα, ότι τον έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ στο «Fox & Friends» κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξής του στο Μανχάταν, λέγοντας ότι έμαθε την είδηση λίγα λεπτά πριν από τη συνέντευξη.

«Κάποιος που ήταν πολύ κοντά του τον κατέδωσε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια ότι ήταν ο πατέρας του υπόπτου που αρχικώς εξομολογήθηκε σε έναν ιερέα, ότι ο γιος του ήταν ο δράστης της αποτρόπαιας δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ και στη συνέχεια ο ιερέας ενημέρωσε τις Αρχές για το «μυστικό» που οδήγησε αρχικώς στον εντοπισμό και μετά στην κράτηση και σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον.

? MAJOR BREAKING: THEY CAUGHT the Charlie Kirk shooting suspect, President Trump reveals.



"I think, with a high degree of certainty, we HAVE HIM, in custody. Everyone did a great job."



Get the chair ready. Execute.pic.twitter.com/vA25dXrP9C — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 12, 2025

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 11 μ.μ. (τοπική ώρα) στη Γιούτα το βράδυ της Πέμπτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το κίνητρο του δολοφόνου, ενώ ο νεαρός βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή του θανάτου, κάτι που ζήτησε και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ελπίζω να κριθεί ένοχος, και ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή για αυτό που έκανε», όπως δήλωσε ο Τραμπ στο Fox, καθώς, όπως υποστήριξε: «Ο Κερκ ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό».

Η συλλήψη του Ρόμπινσον έρχεται μετά από ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο που διήρκεσε σχεδόν δύο 24ωρα, με τους αξιωματούχους να προσέφεραν προηγουμένως αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Διαβάστε επίσης