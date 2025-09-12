Ντόναλντ Τραμπ: «Έχουμε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ υπό κράτηση»

Θανατική ποινή στον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ 

Δύο μόλις 24ωρα μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, δήλωσε: «Νομίζω με μεγάλη σιγουριά ότι τον έχουμε υπό κράτηση» (σ:σ. τον δολοφόνο του).

Όπως πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ιερέας πατέρας αποκάλυψε την ταυτότητά του και έτσι οι Αρχές τον εντόπισαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του δράστη, ξεκαθάρισε όμως ότι είναι αρκετά νέος (κοντά στα 30).

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την κράτηση του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πέντε λεπτά πριν αρχίσει τη συνέντευξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη συμβολή των τοπικών αρχών στον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ. «Έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν και αυτό δούλεψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα ελπίζει να καταδικαστεί σε θανατική ποινή ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ. «Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό που του συνέβη», δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends» ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ήταν σαν γιος μου ο Τσάρλι Κερκ», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ακόμη «ήταν ένας εξαιρετικός τύπος που με βοήθησε με το TikTok».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμη αποκάλυψε ότι δεν παρακολούθησε ποτέ το βίντεο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ γιατί δεν θέλει να τον θυμάται έτσι.

