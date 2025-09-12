Η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ εμφανίστηκε δημόσια με την Ούσα Βανς στο πλευρό της

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, η δεύτερη κυρία Ούσα Βανς και η Έρικα Κερκ, αποβιβάζονται από το Air Force Two, μεταφέροντας τη σορό του Τσάρλι Κερκ, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 στο Φοίνιξ.

Η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ, Usha Vance, φάνηκε να παρηγορεί την σύζυγό του Charlie Kirk, Erika, καθώς η σορός του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή των ΗΠΑ επέστρεψε στην Αριζόνα.

Σε βίντεο που καταγράφηκαν οι δύο γυναίκες, η Usha Vance φάνηκε να κρατά το χέρι της Erika Kirk καθώς κατέβαιναν από τη σκάλα του αεροσκάφους Air Force 2, ενώ περπατούσε δίπλα της ως ένδειξη στήριξης και παρηγοριάς για τον αδόκητο χαμό του συζύγου και πατέρα των δύο παιδιών της.

JUST IN: Erika Kirk and Usha Vance hold hands as they step off Air Force Two with Charlie Kirk’s casket arriving in Arizona. pic.twitter.com/SR4adhSbe1 — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Η Erika Kirk χαιρέτησε συγκινημένη τους υποστηρικτές

Λίγο αργότερα, φτάνοντας σε μια εκκλησία στην Αριζόνα, η Erika Kirk φάνηκε να κρατά ένα ροζάριο στο χέρι της καθώς χαιρετούσε τους υποστηρικτές από το πίσω κάθισμα ενός SUV, ενώ συνόδευε τη σορό του συζύγου της, το βράδυ της Πέμπτης.

Η Erika Kirk φαινόταν συγκινημένη, καθώς ένα πλήθος ανθρώπων που κυμάτιζε αμερικανικές σημαίες υποδέχτηκε την αυτοκινητοπομπή έξω από το Hansen Mortuary Chapel του Φοίνιξ.

Erika Kirk raises her rosary to supporters in Arizona.



? Diannie Chavez pic.twitter.com/p2BJxv6EXM — Olivia Rondeau ?? (@rondeaulivia) September 12, 2025

Η 37χρονη, πρώην Μις Αριζόνα, παντρεύτηκε τον συντηρητικό ακτιβιστή το 2021. Το ζευγάρι είχε δύο μικρά παιδιά.

Ο Charlie Kirk, με την σύζυγό του Erika Frantzve και τα δύο τους παιδιά Instagram: Charlie Kirk

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι είχε μιλήσει με την Kirk μετά τη δολοφονία του Charlie.

«Μίλησα με την Erika, τη σύζυγό του. Και είχαμε μια μακρά συζήτηση», είπε ο Τραμπ. «Και είναι συντετριμμένη. Είναι απολύτως συντετριμμένη, όπως μπορείτε να φανταστείτε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα παρευρεθεί στην κηδεία του Charlie Kirk, χαρακτηρίζοντάς την πράξη του ως «υποχρέωση», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα του απονείμει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

