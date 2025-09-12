Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του δράστη θα αποκαλύψει την ταυτότητα του δολοφόνου

Ο ύποπτος που εμπλέκεται στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φορούσε μπλουζάκι που εστάλη σε υποστηρικτές του Εθνικού Ιδρύματος Βετεράνων με Αναπηρία

Τσάρλι Κερκ: To t-shirt του δράστη θα αποκαλύψει την ταυτότητα του δολοφόνου

O συνδυασμός εικόνων που παρέχεται από το FBI δείχνει τον ύποπτο σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Charlie Kirk στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Orem της Γιούτα. 

AP
Σχεδόν δύο μέρες μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, οι Αρχές προσπαθούν να φτάσουν στη σύλληψη του δράστη.

Μέσα από βίντεο που κυκλοφορούν αλλά και από νέες φωτογραφίες που αποκαλύπτονται θέλουν να βρουν την ταυτότητά του και να τον συλλάβουν. Το μαύρο μπλουζάκι που φορούσε το άτομο που εμπλέκεται στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, όπως φαίνεται στις θολές εικόνες από τις κάμερες παρακολούθησης που κυκλοφόρησε χθες το FBI, φαίνεται να προέρχεται από ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για βετεράνους, το Εθνικό Ίδρυμα Βετεράνων με Αναπηρία (Disabled Veterans National Foundation)

Το ίδρυμα επιβεβαίωσε στον Guardian ότι το μπλουζάκι, με την εικόνα ενός αετού πάνω από την αμερικανική σημαία και τις λέξεις «Γη των Ελεύθερων» και «Σπίτι των Γενναίων», που προέρχονται από τον τελευταίο στίχο του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, «απεστάλη ταχυδρομικώς ως δώρο σε πιθανούς υποστηρικτές του DVNF τα τελευταία χρόνια».

Το ίδρυμα προσθέτει ότι «δεν έχει πουλήσει ποτέ αυτό το μπλουζάκι και δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο για διανομή». Ο ιστότοπος του ιδρύματος αναφέρει ότι, μέχρι πρόσφατα, το μπλουζάκι εστάλη σε δωρητές. Το μπλουζάκι είναι, ωστόσο, διαθέσιμο προς αγορά στο eBay, είτε με μακριά μανίκια είτε με κοντά μανίκια.

Το άτομο στις εικόνες φαίνεται να φορούσε μια μακρυμάνικη εκδοχή της μπλούζας αλλά, επειδή οι εικόνες είναι κοκκώδεις, είναι πιθανό το άτομο να φορούσε μια κοντομάνικη εκδοχή πάνω από μια άλλη μακρυμάνικη εκδοχή.

Στο eBay, ένα αφαιρούμενο αυτοκόλλητο σε μια πρόσφατα πωλημένη εκδοχή του Τ-shirt φέρει το λογότυπο του ιδρύματος και τις λέξεις: «Δείξτε τον πατριωτισμό σας και τιμήστε τους ήρωές μας που θυσίασαν τόσα πολλά για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τις ελευθερίες που έχουμε σήμερα φορώντας αυτό το μπλουζάκι».

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ένοπλο που τον δολοφόνησε

Την ίδια στιγμή, ένα νέο βίντεο που δείχνει τον ύποπτο για τη δολοφονια του Τσάρλι Κερκ να φεύγει από το σημείο της επίθεσης, δόθηκε στη δημοσιότητα από το FBI και τους αξιωματούχους της Γιούτα. Ο δράστης εμφανίζεται να πηδάει από την οροφή και να διαφεύγει λίγα λεπτά αφότου άνοιξε πυρ. Στο βίντεο, ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει στην οροφή του Κέντρου Lossee στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Μόλις φτάσει στην άκρη, ο ύποπτος φαίνεται να κατεβαίνει και να πηδάει στο έδαφος - αφήνοντας πίσω του ένα αποτύπωμα παλάμης και ένα αποτύπωμα παπουτσιού. Στη συνέχεια, τρέχει έξω από το κτήριο και αρχίζει να περπατάει με το πλήθος καθώς βαδίζει αδιάφορα προς έναν δρόμο στην άκρη της πανεπιστημιούπολης, όπου η αστυνομία λέει ότι κρύφτηκε σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι ερευνητές εντόπισαν ένα όπλο. Ο ύποπτος στη συνέχεια προφανώς διέφυγε σε μια κατοικημένη γειτονιά

Πλάνα που έλαβε το CNN δείχνουν ένα άτομο που ταιριάζει με την περιγραφή του υπόπτου να περπατάει σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στην πανεπιστημιούπολη πριν από τους πυροβολισμούς. Οι αρχές πιστεύουν ότι ο δράστης έφτασε στην πανεπιστημιούπολη στις 11:52 π.μ.

