Τσάρλι Κερκ: Η ιδεολογία και οι απόψεις του - Τα debates στα πανεπιστήμια και πώς απαντούσε

Θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και της ιδεολογίας που πρόσκειται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε δημόσια με ειδεχθή τρόπο για τη δράση του, έγινε υπερδημοφιλής σε πολύ νεαρή ηλικία, στο συντηρητικό κοινό των ΗΠΑ αλλά και όχι μόνο.

Με την προσωπική του παρουσία σε εκατοντάδες εκδηλώσεις πανεπιστημίων, δημιούργησε κάτι σαν «θεσμό», τα δημόσια debates του δηλαδή με φοιτητές όλων των πολιτικών κατευθύνσεων, στους οποίους έδινε τον λόγο. Άκουγε προσεχτικά τις ερωτήσεις και τα επιχειρήματά τους -ακόμα κι όταν γίνονταν επιθετικοί και προσβλητικοί- και αντιπαρέβαλλε τις δικές του θέσεις, θέλοντας έτσι να προωθήσει τον διάλογο αλλά και να ισχυροποιήσει τις θεωρήσεις, με γνώμονα τη λογική, όπως ανέφερε, και τις παραδοσιακές αξίες.

Στόχος του, δεν το έκρυβε, ήταν η «πάταξη της φιλελεύθερης αριστερής προπαγάνδας στα πανεπιστήμια» και η ιδεολογία Woke, που αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ κατά την τελευταία δεκαετία. Μιλούσε επίσης για το δικαίωμα στην ελεύθερη άποψη και τη δημόσια έκφρασή της, υποστήριζε την εθνική κυριαρχία έναντι των «ολιγαρχών» και της «παγκόσμιας διακυβέρνησης», ενώ συχνά επικαλούνταν το Ευαγγέλιο και τις χριστιανικές αξίες.

Με την επιτυχημένη χρήση των κοινωνικών δικτύων, ο ίδιος απέκτησε εκατομμύρια ακολούθους και το επόμενο βήμα ήταν να ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA, δηλώνοντας πάντα «πίστη» στον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA. Είχε κατορθώσει να φαίνεται ως μια φωνή αντίστασης στο κυρίαρχο ρεύμα, ενώ μεταμόρφωσε μικρές σχολικές συζητήσεις σε viral περιεχόμενο, κάνοντας τον συντηρητικό λόγο πιο ελκυστικό και προσιτό στη νεολαία.

Ήδη από το 2018 στην ηλικία των μόλις 24 ετών συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Forbes με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κάτω των 30 στην πολιτική.

Ακολουθούν κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα των debates στα πανεπιστήμια και ο τρόπος που απαντούσε στους επικριτές του.

Αποσπάσματα από τα debates του

Ο Κερκ είχε απαντήσει σε υποστηρικτή των Δημοκρατικών, που είχε κάνει λόγο για μια «καλύτερη αμερικάνικη οικονομία» επί εποχής Μπάιντεν. «Είναι παθολογικά παρανοϊκό αυτό που λέτε», είχε επισημάνει, αναφέροντας κάποια οικονομικά στοιχεία.

Σε συζήτηση για το μεταναστευτικό, ο Κερκ είχε εκφράσει την πάγια θέση του ότι οι παράνομοι μετανάστες θα πρέπει να παρεμποδίζονται από την πρόσβαση στη χώρα, να συλλαμβάνονται και να απελαύνονται.

Ο Κερκ είχε κατηγορηθεί ότι η ιδεολογία του είναι αντι-χριστιανική και μακριά από τα διδάγματα του Ιησού, κι αυτός είχε απαντήσει: Εμείς προστατεύουμε τα παιδιά, οι Δημοκρατικοί δεν το κάνουν, κι αυτό ήταν βασική διδαχή της Βίβλου που εμείς τηρούμε. Η πλευρά μας τηρεί τις αξίες της Βίβλου πολύ περισσότερο από αυτούς.

Σε ερώτηση αν θα σκεφτόταν να κατέβει για πρόεδρος των ΗΠΑ, ο ίδιος είχε απαντήσει ότι ήθελε να υπερασπιστεί την πολιτική του Τραμπ και την εκλογή του αντιπροέδρου, του Βανς, το 2028. «Ο αντίκτυπος που έχουμε με αυτό που κάνουμε εδώ μπορεί να είναι μεγαλύτερος από αυτόν ενός βουλευτή», είχε αναφέρει.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι ότι μεγαλώνει τα παιδιά χωρίς αξίες, παρά μόνο διδάσκει ικανότητες. Το σχολείο πρέπει να διδάσκει αξίες. Αν ένας μαθητής κλέψει ένα στυλό ο δάσκαλος δεν θα πρέπει να πει τίποτα; Αν κάποιος κάνει bullying σε κάποιον συμμαθητή του πάλι δεν πρέπει να γίνει κάτι γιατί το σχολείο δεν πρέπει να διδάσκει αξίες», ήταν η απάντησή του σε ένα αναδυόμενο ρεύμα στις ΗΠΑ που θεωρεί ότι οι αξίες δεν πρέπει να διδάσκονται.

Μια νεαρή κοπέλα που φορούσε μπλουζάκι με το όνομά του με μια χυδαία βρισιά, είχε λάβει τον λόγο κι αυτός είχε απαντήσει με ψύχραιμη ειρωνία στο ερώτημα αν ήθελε να την… υπογράψει. «Αυτό συμβαίνει όταν δεν έχεις επιχειρήματα, βρίζεις», είχε πει χαρακτηριστικά.

Στην άποψη υπέρ της «ελεύθερης» μετανάστευσης για όλους όσοι θέλουν να έρθουν στις ΗΠΑ, ο Κερκ είχε πει ότι «είμαστε μια χώρα εποίκων, όχι μεταναστών, η διαφορά είναι μεγάλη. Οι έποικοι χτίζουν μια χώρα από το μηδέν, οι μετανάστες καταφθάνουν σε μια χώρα που έχει ήδη δημιουργηθεί».

Ένας νεαρός τον είχε καλέσει να δικαιολογήσει γιατί «οι μαύροι απορρίπτονται κατά 50% στις αιτήσεις για δουλειά». Ο ίδιος είχε απαντήσει ότι αυτό δεν ισχύει -κι ότι ισχύει μάλλον το αντίθετο, και τότε στη συζήτηση είχε παρέμβει ένας μαύρος ακροατής αναφέροντας ολόκληρο το βιογραφικό του και την επαγγελματική του επιτυχία, πιστοποιώντας έτσι το γεγονός πως δεν αντιμετώπισε εμπόδια στην επαγγελματική ανέλιξή του επειδή είναι μαύρος.

