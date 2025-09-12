Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ένοπλο που τον δολοφόνησε - Οι αρχές συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ

Νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον ένοπλο που πυροβόλησε θανάσιμα τον Τσάρλι Κερκ να πηδάει από την οροφή και να διαφεύγει λίγα λεπτά αφότου άνοιξε πυρ. Προηγουμενως εθεάθη να περπατάει σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Utah Valley

Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ένοπλο που τον δολοφόνησε - Οι αρχές συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ
Ένα νέο βίντεο που δείχνει τον ύποπτο για τη δολοφονια του Τσάρλι Κερκ να φεύγει από το σημείο της επίθεσης, δόθηκε στη δημοσιότητα από το FBI και τους αξιωματούχους της Γιούτα. Ο δράστης εμφανίζεται να πηδάει από την οροφή και να διαφεύγει λίγα λεπτά αφότου άνοιξε πυρ. Στο βίντεο, ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει στην οροφή του Κέντρου Lossee στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Μόλις φτάσει στην άκρη, ο ύποπτος φαίνεται να κατεβαίνει και να πηδάει στο έδαφος - αφήνοντας πίσω του ένα αποτύπωμα παλάμης και ένα αποτύπωμα παπουτσιού. Στη συνέχεια, τρέχει έξω από το κτήριο και αρχίζει να περπατάει με το πλήθος καθώς βαδίζει αδιάφορα προς έναν δρόμο στην άκρη της πανεπιστημιούπολης, όπου η αστυνομία λέει ότι κρύφτηκε σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι ερευνητές εντόπισαν ένα όπλο. Ο ύποπτος στη συνέχεια προφανώς διέφυγε σε μια κατοικημένη γειτονιά

Πλάνα που έλαβε το CNN δείχνουν ένα άτομο που ταιριάζει με την περιγραφή του υπόπτου να περπατάει σε μια κατοικημένη περιοχή κοντά στην πανεπιστημιούπολη πριν από τους πυροβολισμούς. Οι αρχές πιστεύουν ότι ο δράστης έφτασε στην πανεπιστημιούπολη στις 11:52 π.μ.

Ένας φοιτητής από το Utah Valley είπε στο CNN ότι είδε έναν άνδρα να περπατάει πάνω ή κοντά στην οροφή του Κέντρου Losee δύο φορές μέσα σε δύο εβδομάδες. Ο φοιτητής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του άνδρα «περίεργη» και είπε ότι ένας καθηγητής που ήταν επίσης εκεί φώναξε για να ρωτήσει αν ο άνδρας ήταν καλά.

«Δεν έχουμε ιδέα» πού βρίσκεται ο ύποπτος

Ο Beau Mason πάντως, επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι «δεν έχουν ιδέα» για την ταυτότητα του υπόπτου ή πού μπορεί να βρίσκεται. Οι αρχές ζητούν τώρα από το κοινό να είναι σε εγρήγορση για τον ύποπτο, σημειώνοντας ότι φορούσε ένα χαρακτηριστικό μπλουζάκι και ένα καπέλο του μπέιζμπολ με ένα τρίγωνο πάνω του.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κοινού αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Spencer Cox, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη το βράδυ, προσθέτοντας ότι οι αρχές έχουν ήδη λάβει πάνω από 7.000 πληροφορίες και έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 200 συνεντεύξεις.

«Εξετάζουμε στοιχεία για άτομα που ζουν κοντά», δήλωσε ο Μέισον στο NBC News. «Έχουμε κυριολεκτικά άτομα ενδιαφέροντος, πληροφορίες που φτάνουν σε όλο το φάσμα». Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι οι αξιωματούχοι είχαν το όνομα του υπόπτου, αλλά δεν το δημοσιοποιούσαν.

Οι αρχές δημοσιεύουν εν τω μεταξύ διαρκώς περισσότερες φωτογραφίες του ατόμου που εμπλέκεται στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Δείχνουν τον ύποπτο να φοράει ένα σκούρο, μακρυμάνικο πουκάμισο με αμερικανική σημαία στο στήθος, ένα γκρι καπέλο του μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου. Κουβαλούσε επίσης ένα μαύρο σακίδιο πλάτης καθώς ανεβοκατέβαινε τις σκάλες.

