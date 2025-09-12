Τσάρλι Κερκ: Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον δολοφόνο – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

«Άφαντος» ο βασικός ύποπτος της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ. Το FBI προσφέρει αμοιβή σε όποιον γνωρίζει κάτι που θα οδηγήσει στη σύλληψή του.

Newsbomb

Τσάρλι Κερκ: Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον δολοφόνο – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο στις ΗΠΑ είναι ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, με το FBI να κάνει σαρωτικές έρευνες για τον εντοπισμό του.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας της Πολιτείας της Γιούτα στις ΗΠΑ δημοσίευσε τέσσερις νέες φωτογραφίες του βασικού υπόπτου της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Η δημοσίευση αναφέρει: «Δίνουμε στη δημοσιότητα επιπλέον φωτογραφίες του προσώπου που ενδιαφέρει την έρευνα σε σχέση με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley».

Στη συνέχεια, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον δράστη που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις 10 Σεπτεμβρίου 2025. Στο υλικό φαίνεται ο ένοπλος να πηδά από ταράτσα και να τρέχει μακριά από το σημείο μετά τους πυροβολισμούς.

Οι Αρχές εντόπισαν ενδείξεις όπως αποτύπωμα παλάμης, ίχνος παπουτσιού και ένα κυνηγετικό όπλο Mauser .30 που βρέθηκε σε δασική περιοχή κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει όνομα υπόπτου ούτε κίνητρο, αντιμετωπίζοντας τη δολοφονία ως το πιο πρόσφατο περιστατικό πολιτικής βίας που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξαρτήτως ιδεολογικού φάσματος.

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ της Γιούτα.

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», είπε, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί, καθώς και αποτυπώματα.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά. Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

Δύο άτομα που είχαν τεθεί υπό κράτηση λίγο μετά την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη αφέθηκαν τελικά ελεύθερα, με τις Αρχές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον άνθρωπο των φωτογραφιών.

Επικήρυξη 100.000 δολαρίων

Την Πέμπτη, το FBI επικήρυξε τον δολοφόνο με 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη οποιουδήποτε είναι υπεύθυνου για τον θάνατο του Κερκ.

Νωρίτερα, είχε δώσει στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου, απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες.

Στο Φοίνιξ της Αριζόνα η σορός του Τσάρλι Κερκ

Μέσα σε κλίμα βαριάς συγκίνησης έφτασε στο Φοίνιξ της Αριζόνα η σορός του Τσάρλι Κερκ, συνοδευόμενη από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του. Το Air Force Two προσγειώθηκε το απόγευμα, μεταφέροντας τον νεκρό συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στη Γιούτα, σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο αεροδρόμιο, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της Turning Point USA στάθηκαν σιωπηλοί καθώς το φέρετρο κατέβαινε από το αεροσκάφος. Με το χέρι στο φέρετρο, ο Βανς απέδωσε για ακόμη μια φορά τον ύστατο φόρο τιμής στον άνθρωπο που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά συντηρητικών νέων.

Η μεταφορά της σορού στην Αριζόνα, γενέτειρα και πολιτικό ορμητήριο του Κερκ, σηματοδοτεί την έναρξη ενός τριήμερου πένθους, με εκδηλώσεις και αγρυπνίες που προγραμματίζονται τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και σε πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα) κατά την αναχώρηση από τη Γιούτα, και μέσα σε ατμόσφαιρα σιωπής και βαθιάς συγκίνησης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, περπάτησε δίπλα στο φέρετρο του Τσάρλι Κερκ την ώρα που ένστολοι μετέφεραν τη σορό του προς το Air Force Two. Με το χέρι ακουμπισμένο στο φέρετρο, ο Βανς απέδωσε τον ύστατο φόρο τιμής στον άνθρωπο που για περισσότερα από δέκα χρόνια υπήρξε κεντρική φωνή του συντηρητικού κινήματος στην Αμερική.

Το βίντεο από τον χώρο του αεροδρομίου, που ανάρτησε ο Τάιλερ Μπάουερ, διευθύνων σύμβουλος της Turning Point USA, καταγράφει την τελετουργία μέσα σε απόλυτη σιωπή, με συγγενείς, συνεργάτες και στρατιωτικό προσωπικό να παρακολουθούν από κοντά συγκινημένοι.

Ο Βανς και η σύζυγός του, Ήσα Βανς, ταξίδεψαν στη Γιούτα για να παραλάβουν τη σορό. Η σορός του Κερκ θα μεταφερθεί στην Αριζόνα με το Air Force Two, σε μια πράξη τιμής που υπογραμμίζει το κύρος και την επιρροή που είχε ο 31χρονος ιδρυτής της Turning Point USA στο πολιτικό γίγνεσθαι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απώλεια του 31χρονου έχει ήδη χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως «μαύρη στιγμή για την Αμερική».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Η «νέα σύγκλιση», το κυβερνητικό πρόγραμμα και οι εκπλήξεις

06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ανοίγουν υποθέσεις αρχείου - Σε αναστολή ο Ανδρέας Γκότσης

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμασμένοι από καλώδιο ελικοπτέρου: Σοκάρει το βίντεο εκκένωσης με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Νεπάλ

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο μονότονος ήχος του πρώτου κουδουνιού στη Γαύδο: Το σχολείο με την μόνο μία μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newbomb

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

05:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – «35άρια» το Σαββατοκύριακο

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλός άνθρωπος» ο Μπολσονάρου – Με εκπλήσσει η καταδίκη του

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Άφαντος ο δράστης

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: 46 νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις των Χούθι

03:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Σε «ανοικτή κληρωτίδα» οι ισοβαθμίες του γραπτού διαγωνισμού

02:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνόδευσε το φέρετρο με τη σορό του Τσάρλι Κερκ στο Air Force Two

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο μονότονος ήχος του πρώτου κουδουνιού στη Γαύδο: Το σχολείο με την μόνο μία μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newbomb

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

16:48LIFESTYLE

Grand Hotel: 15 εξελίξεις που ανατρέπουν όσα ξέραμε

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία Οκτωβρίου - Τι δείχνουν ECMWF, UKMO, Meteo-France, JMA, NCEP, DWD, CMCC και BOM για την Ελλάδα

17:29ME TO N & ME TO Σ

Πρωίαν… δεν σε είδον!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ