Τσάρλι Κερκ: Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον δολοφόνο – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

Το πλέον καταζητούμενο πρόσωπο στις ΗΠΑ είναι ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, με το FBI να κάνει σαρωτικές έρευνες για τον εντοπισμό του.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, η υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας της Πολιτείας της Γιούτα στις ΗΠΑ δημοσίευσε τέσσερις νέες φωτογραφίες του βασικού υπόπτου της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Η δημοσίευση αναφέρει: «Δίνουμε στη δημοσιότητα επιπλέον φωτογραφίες του προσώπου που ενδιαφέρει την έρευνα σε σχέση με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley».

Στη συνέχεια, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον δράστη που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις 10 Σεπτεμβρίου 2025. Στο υλικό φαίνεται ο ένοπλος να πηδά από ταράτσα και να τρέχει μακριά από το σημείο μετά τους πυροβολισμούς.

Οι Αρχές εντόπισαν ενδείξεις όπως αποτύπωμα παλάμης, ίχνος παπουτσιού και ένα κυνηγετικό όπλο Mauser .30 που βρέθηκε σε δασική περιοχή κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινώσει όνομα υπόπτου ούτε κίνητρο, αντιμετωπίζοντας τη δολοφονία ως το πιο πρόσφατο περιστατικό πολιτικής βίας που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξαρτήτως ιδεολογικού φάσματος.

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ της Γιούτα.

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», είπε, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί, καθώς και αποτυπώματα.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά. Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

Δύο άτομα που είχαν τεθεί υπό κράτηση λίγο μετά την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη αφέθηκαν τελικά ελεύθερα, με τις Αρχές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στον άνθρωπο των φωτογραφιών.

Επικήρυξη 100.000 δολαρίων

Την Πέμπτη, το FBI επικήρυξε τον δολοφόνο με 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη οποιουδήποτε είναι υπεύθυνου για τον θάνατο του Κερκ.

Νωρίτερα, είχε δώσει στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου, απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες.

Στο Φοίνιξ της Αριζόνα η σορός του Τσάρλι Κερκ

Μέσα σε κλίμα βαριάς συγκίνησης έφτασε στο Φοίνιξ της Αριζόνα η σορός του Τσάρλι Κερκ, συνοδευόμενη από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του. Το Air Force Two προσγειώθηκε το απόγευμα, μεταφέροντας τον νεκρό συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στη Γιούτα, σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο αεροδρόμιο, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της Turning Point USA στάθηκαν σιωπηλοί καθώς το φέρετρο κατέβαινε από το αεροσκάφος. Με το χέρι στο φέρετρο, ο Βανς απέδωσε για ακόμη μια φορά τον ύστατο φόρο τιμής στον άνθρωπο που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά συντηρητικών νέων.

Η μεταφορά της σορού στην Αριζόνα, γενέτειρα και πολιτικό ορμητήριο του Κερκ, σηματοδοτεί την έναρξη ενός τριήμερου πένθους, με εκδηλώσεις και αγρυπνίες που προγραμματίζονται τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και σε πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα) κατά την αναχώρηση από τη Γιούτα, και μέσα σε ατμόσφαιρα σιωπής και βαθιάς συγκίνησης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, περπάτησε δίπλα στο φέρετρο του Τσάρλι Κερκ την ώρα που ένστολοι μετέφεραν τη σορό του προς το Air Force Two. Με το χέρι ακουμπισμένο στο φέρετρο, ο Βανς απέδωσε τον ύστατο φόρο τιμής στον άνθρωπο που για περισσότερα από δέκα χρόνια υπήρξε κεντρική φωνή του συντηρητικού κινήματος στην Αμερική.

Το βίντεο από τον χώρο του αεροδρομίου, που ανάρτησε ο Τάιλερ Μπάουερ, διευθύνων σύμβουλος της Turning Point USA, καταγράφει την τελετουργία μέσα σε απόλυτη σιωπή, με συγγενείς, συνεργάτες και στρατιωτικό προσωπικό να παρακολουθούν από κοντά συγκινημένοι.

Ο Βανς και η σύζυγός του, Ήσα Βανς, ταξίδεψαν στη Γιούτα για να παραλάβουν τη σορό. Η σορός του Κερκ θα μεταφερθεί στην Αριζόνα με το Air Force Two, σε μια πράξη τιμής που υπογραμμίζει το κύρος και την επιρροή που είχε ο 31χρονος ιδρυτής της Turning Point USA στο πολιτικό γίγνεσθαι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απώλεια του 31χρονου έχει ήδη χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ως «μαύρη στιγμή για την Αμερική».

