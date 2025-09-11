Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

Πληροφορίες για τον δολοφόνο του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ ζητά το FBI προσφέροντας αμοιβή σε όποιον γνωρίζει κάτι που θα οδηγήσει στη σύλληψή του

Newsbomb

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H εν ψυχρώ εκτέλεση του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, συγκλονίζει τις ΗΠΑ, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, που εξακολουθεί να διαφεύγει.

Το FBI επικήρυξε τον δολοφόνο με 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη οποιουδήποτε είναι υπεύθυνου για τον θάνατο του Κερκ.

Νωρίτερα, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες.

To χρονικό της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύμφωνα με τις αρχές ο δολοφόνος έφτασε γύρω στις 11:52 π.μ. και ανέβηκε σε μια ταράτσα από το κλιμακοστάσιο ενός κτιρίου της πανεπιστημιούπολης. Η εκδήλωση του 31χρονου Κερκ ξεκίνησε το μεσημέρι. Μετά τον πυροβολισμό, ο ύποπτος δολοφόνος πήδηξε από την άλλη πλευρά του κτιρίου και διέφυγε σε μια γειτονιά, όπου η αστυνομία έψαχνε για αποδεικτικά βίντεο.

Ο Κερκ, πατέρας δύο παιδιών και ιδρυτής του Turning Point USA, πέθανε από τα τραύματά του.

Το σκληρό βίντεο τον δείχνει να πυροβολείται και να πέφτει, πριν ο πανικός ξεσπάσει στο τρομοκρατημένο πλήθος, με τους ανθρώπους να ουρλιάζουν και να τρέχουν να καλυφθούν. Άλλα βίντεο φαίνεται να δείχνουν κάποιον να κινείται στην ταράτσα ενός κτιρίου απέναντι από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ στο κέντρο ενός χώρου πρασίνου.

Νωρίτερα, σήμερα ανακοινώθηκε ότι ανακτήθηκε το όπλο της δολοφονίας, που βρέθηκε σε δασική περιοχή. Ήταν ένα τυφέκιο με κλείστρο — ένα συνηθισμένο κυνηγετικό όπλο που εκτιμάται για την αξιοπιστία του, αλλά περιορίζεται σε μία μόνο βολή πριν από την επαναγέμιση.

Με το Air Force 2 η σορός του Κερκ στην Αριζόνα

Το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ θα μεταφερθεί με το Air Force Two από τη Γιούτα στο σπίτι του στην Αριζόνα την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα σχέδια.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η δεύτερη κυρία άλλαξαν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για τη Γιούτα για να υποδεχτούν τη σορό. Αρχικά είχαν προγραμματίσει να πετάξουν για τη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για παράνομη μεταφορά εκρηκτικών

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραμένει στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπολσονάρου ένοχος για κατηγορίες πραξικοπήματος κατά πλειοψηφία στην ιστορική δίκη

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η γερμανική Rheimetal ανοίγει μονάδα παραγωγής βλημάτων

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Aρχιεπίσκοπος Αμερικής: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πληγώνει την ίδια την ψυχή της Αμερικής

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ιστορική στιγμή στο ελληνικό σκάκι - Ο Νικόλας Θεοδώρου κέρδισε παγκόσμιο πρωταθλητή

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τις μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία για δανεισμό του Ζοάο Μάριο!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Νησί κρυμμένο για αιώνες κάτω από τον πάγο της Αλάσκας ανακάλυψε η NASA

21:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Εξιχνιάσθηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού στον Δήμο Ανδραβίδας

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν στέλνει τρία Rafale στην Πολωνία - Η σύνδεση με την εισβολή ρωσικών drones

21:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χαλαρώνουν τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, του στενότερου συμμάχου της Ρωσίας

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Σημαντικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους 5 Ελληνοκύπριους στα κατεχόμενα

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία καλεί την Ένωση Τζαμιών να διακόψει τις σχέσεις της με τον Ερντογάν λόγω «αντισημιτισμού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

21:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Αναγνωρίστηκε 24 χρόνια μετά ένα από τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

14:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η «μάχη» της εξέδρας, πόσοι Έλληνες και Τούρκοι αναμένονται στο γήπεδο

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τις μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ετοιμαστείτε για μια γεύση φθινοπώρου» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» απαντά ο Τσελίκ σε ερώτημα για πιθανή επίθεση Ισραήλ στην Τουρκία

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος που βίαζε γυναίκες - «Με απειλούσε, με χτύπαγε, με εξευτέλιζε», λέει θύμα

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ιστορική στιγμή στο ελληνικό σκάκι - Ο Νικόλας Θεοδώρου κέρδισε παγκόσμιο πρωταθλητή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 59χρονος πυροβολεί τον εργαζόμενο καθαριότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ