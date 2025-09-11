Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ
Πληροφορίες για τον δολοφόνο του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ ζητά το FBI προσφέροντας αμοιβή σε όποιον γνωρίζει κάτι που θα οδηγήσει στη σύλληψή του
H εν ψυχρώ εκτέλεση του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, συγκλονίζει τις ΗΠΑ, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, που εξακολουθεί να διαφεύγει.
Το FBI επικήρυξε τον δολοφόνο με 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη οποιουδήποτε είναι υπεύθυνου για τον θάνατο του Κερκ.
Νωρίτερα, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες.
To χρονικό της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ
Σύμφωνα με τις αρχές ο δολοφόνος έφτασε γύρω στις 11:52 π.μ. και ανέβηκε σε μια ταράτσα από το κλιμακοστάσιο ενός κτιρίου της πανεπιστημιούπολης. Η εκδήλωση του 31χρονου Κερκ ξεκίνησε το μεσημέρι. Μετά τον πυροβολισμό, ο ύποπτος δολοφόνος πήδηξε από την άλλη πλευρά του κτιρίου και διέφυγε σε μια γειτονιά, όπου η αστυνομία έψαχνε για αποδεικτικά βίντεο.
Ο Κερκ, πατέρας δύο παιδιών και ιδρυτής του Turning Point USA, πέθανε από τα τραύματά του.
Το σκληρό βίντεο τον δείχνει να πυροβολείται και να πέφτει, πριν ο πανικός ξεσπάσει στο τρομοκρατημένο πλήθος, με τους ανθρώπους να ουρλιάζουν και να τρέχουν να καλυφθούν. Άλλα βίντεο φαίνεται να δείχνουν κάποιον να κινείται στην ταράτσα ενός κτιρίου απέναντι από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ στο κέντρο ενός χώρου πρασίνου.
Νωρίτερα, σήμερα ανακοινώθηκε ότι ανακτήθηκε το όπλο της δολοφονίας, που βρέθηκε σε δασική περιοχή. Ήταν ένα τυφέκιο με κλείστρο — ένα συνηθισμένο κυνηγετικό όπλο που εκτιμάται για την αξιοπιστία του, αλλά περιορίζεται σε μία μόνο βολή πριν από την επαναγέμιση.
Με το Air Force 2 η σορός του Κερκ στην Αριζόνα
Το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ θα μεταφερθεί με το Air Force Two από τη Γιούτα στο σπίτι του στην Αριζόνα την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα σχέδια.
Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η δεύτερη κυρία άλλαξαν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για τη Γιούτα για να υποδεχτούν τη σορό. Αρχικά είχαν προγραμματίσει να πετάξουν για τη Νέα Υόρκη.