Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

H εν ψυχρώ εκτέλεση του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, συγκλονίζει τις ΗΠΑ, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, που εξακολουθεί να διαφεύγει.

Το FBI επικήρυξε τον δολοφόνο με 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη οποιουδήποτε είναι υπεύθυνου για τον θάνατο του Κερκ.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Νωρίτερα, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

To χρονικό της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύμφωνα με τις αρχές ο δολοφόνος έφτασε γύρω στις 11:52 π.μ. και ανέβηκε σε μια ταράτσα από το κλιμακοστάσιο ενός κτιρίου της πανεπιστημιούπολης. Η εκδήλωση του 31χρονου Κερκ ξεκίνησε το μεσημέρι. Μετά τον πυροβολισμό, ο ύποπτος δολοφόνος πήδηξε από την άλλη πλευρά του κτιρίου και διέφυγε σε μια γειτονιά, όπου η αστυνομία έψαχνε για αποδεικτικά βίντεο.

Ο Κερκ, πατέρας δύο παιδιών και ιδρυτής του Turning Point USA, πέθανε από τα τραύματά του.

Το σκληρό βίντεο τον δείχνει να πυροβολείται και να πέφτει, πριν ο πανικός ξεσπάσει στο τρομοκρατημένο πλήθος, με τους ανθρώπους να ουρλιάζουν και να τρέχουν να καλυφθούν. Άλλα βίντεο φαίνεται να δείχνουν κάποιον να κινείται στην ταράτσα ενός κτιρίου απέναντι από το σημείο όπου μιλούσε ο Κερκ στο κέντρο ενός χώρου πρασίνου.

Νωρίτερα, σήμερα ανακοινώθηκε ότι ανακτήθηκε το όπλο της δολοφονίας, που βρέθηκε σε δασική περιοχή. Ήταν ένα τυφέκιο με κλείστρο — ένα συνηθισμένο κυνηγετικό όπλο που εκτιμάται για την αξιοπιστία του, αλλά περιορίζεται σε μία μόνο βολή πριν από την επαναγέμιση.

Με το Air Force 2 η σορός του Κερκ στην Αριζόνα

Το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ θα μεταφερθεί με το Air Force Two από τη Γιούτα στο σπίτι του στην Αριζόνα την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τα σχέδια.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η δεύτερη κυρία άλλαξαν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για τη Γιούτα για να υποδεχτούν τη σορό. Αρχικά είχαν προγραμματίσει να πετάξουν για τη Νέα Υόρκη.

