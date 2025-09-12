ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Οι αμερικανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Ο άνδρας απεικονίζεται με μαύρη μπλούζα που φέρει αμερικανική σημαία, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Περισσότερο από 24 ώρες μετά την επίθεση, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ οι ερευνητές έχουν εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία: ένα κυνηγετικό όπλο Mauser .30, αποτύπωμα παλάμης και ίχνος παπουτσιού στη διαδρομή διαφυγής του.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη, ενώ περισσότερες από 200 καταθέσεις έχουν δοθεί από πολίτες. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως πράξη πολιτικής βίας που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.