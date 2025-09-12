Τσάρλι Κερκ: Απέλυσαν ρεπόρτερ του ΝΒΑ επειδή τον επέκρινε μετά θάνατον

Ένας ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο από το Φοίνιξ της Αριζόνα, το PHNX Sports, απέλυσε χθες τον δημοσιογράφο Gerald Bourguet που καλύπτει την ομάδα μπάσκετ των Φοίνιξ Σανς, επειδή επέκρινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον συντηρητικό ακτιβιστή και σχολιαστή Τσάρλι Κερκ μετά τον θάνατό του.

Δεν έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τις ιδέες του και ήθελε οι πάνω από 41.000 ακόλουθοί του στο Twitter/X να μάθουν το γιατί: Οι "πολιτικές διαφορές" δεν είναι το ίδιο με το να ξεσπάμε ρητορική μίσους σε καθημερινή βάση, και η άρνηση να θρηνήσουμε μια ζωή αφιερωμένη σε αυτόν τον σκοπό δεν είναι το ίδιο με το να γιορτάζουμε τη βία με όπλα. Απλώς για να είμαστε 100% σαφείς σε αυτό.

"Political differences" are not the same thing as spewing hateful rhetoric on a daily basis, and refusing to mourn a life devoted to that cause is not the same thing as celebrating gun violence. Just so we're 100% clear on that. — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) September 11, 2025

"Ήταν πατέρας". Οι μισοί από εσάς δεν σας ενδιαφερθήκατε καθόλου να κάνετε οτιδήποτε για να σταματήσετε τη βία με όπλα όταν τα θύματα μαζικών πυροβολισμών ήταν κυριολεκτικά παιδιά. Και αυτά τα παιδιά δεν ήταν φανατικοί που διέδιδαν γενοκτονική προπαγάνδα ή μια νοοτροπία που ο ίδιος τροφοδότησε άμεσα...

Αν σας θλίβει η σημερινή "πολιτική βία", σας τρομοκρατεί το βίντεο ή σας αηδιάζει η απάντησή μου, αναρωτηθείτε γιατί η αντίδρασή σας ήταν διαφορετική όσον αφορά στους πυροβολισμούς σε σχολεία, τις μαζικές απελάσεις ή τα εκατοντάδες βίντεο με φρικιαστικές δολοφονίες στη Γάζα (τις οποίες ο Κερκ επευφημούσε).

Φώτο Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, σφίγγει το χέρι με τον Charlie Kirk πριν μιλήσει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Μαθητικής Δράσης του Turning Point στις, 23 Ιουλίου 2022 FR121174 AP

Πραγματικά δεν με νοιάζει αν πιστεύετε ότι είναι αναισθησία ή λάθος timing να αρνηθω να σεβαστώ έναν κακό άνθρωπο που πέθανε. Πάρα πολλοί από εσάς ενδιαφέρεστε περισσότερο να είστε ευγενικοί και να *φαίνεστε* καλοί άνθρωποι παρά να δείχνετε θάρρος και να στέκεστε στο ύψος σας για να καταδικάσετε το μίσος»

Οι εργοδότες του αντέδρασαν άμεσα: «Οι απόψεις που εκφράζουν οι υπάλληλοί μας δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του PHNX ή του ALLCITY Network», έγραψε η εταιρεία στη σελίδα της στο Twitter/X. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα ζητήματα που αφορούν τη βία και δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το ALLCITY παραμένει ένα ασφαλές μέρος για τους υπαλλήλους μας και την κοινότητά μας. Έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα με τον ενδιαφερόμενο και έχουμε πάρει την απόφαση να χωρίσουμε τους δρόμους μας».

