Τσάρλι Κερκ: Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνόδευσε το φέρετρο στο Air Force Two

Μέσα σε ατμόσφαιρα σιωπής και βαθιάς συγκίνησης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, περπάτησε δίπλα στο φέρετρο του Τσάρλι Κερκ την ώρα που ένστολοι μετέφεραν τη σορό του προς το Air Force Two. Με το χέρι ακουμπισμένο στο φέρετρο, ο Βανς απέδωσε τον ύστατο φόρο τιμής στον άνθρωπο που για περισσότερα από δέκα χρόνια υπήρξε κεντρική φωνή του συντηρητικού κινήματος στην Αμερική.

Το βίντεο από τον χώρο του αεροδρομίου, που ανάρτησε ο Τάιλερ Μπάουερ, διευθύνων σύμβουλος της Turning Point USA, καταγράφει την τελετουργία μέσα σε απόλυτη σιωπή, με συγγενείς, συνεργάτες και στρατιωτικό προσωπικό να παρακολουθούν από κοντά συγκινημένοι.

Ο Βανς και η σύζυγός του, Ήσα Βανς, ταξίδεψαν στη Γιούτα για να παραλάβουν τη σορό. Η σορός του Κερκ θα μεταφερθεί στην Αριζόνα με το Air Force Two, σε μια πράξη τιμής που υπογραμμίζει το κύρος και την επιρροή που είχε ο 31χρονος ιδρυτής της Turning Point USA στο πολιτικό γίγνεσθαι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κερκ υπήρξε στενός σύμμαχος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ένας από τους σημαντικότερους διαμορφωτές της συντηρητικής νεολαίας. Η δολοφονία του έχει σκορπίσει θλίψη σε εκατομμύρια Αμερικανούς, ενώ η πολιτική ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τον τιμά δημόσια για την παρακαταθήκη του.