Aρχιεπίσκοπος Αμερικής: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πληγώνει την ίδια την ψυχή της Αμερικής

Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής σημειώνει ότι «ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε στην ακμή της ζωής του, αφήνοντας πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Έρρικα και δύο μικρά παιδιά». 

Newsbomb

Aρχιεπίσκοπος Αμερικής: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πληγώνει την ίδια την ψυχή της Αμερικής

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

The Associated Press. All rights reserved
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαθιά ανήσυχος και παράλληλα συγκλονισμένος είναι ο Aρχιεπίσκοπος Αμερικής Eλπιδοφόρος μετά τη δολοφονία του γνωστού πολιτικού ακτιβιστή, συγγραφέα και δημοσιογράφου, αλλά και συνιδρυτή του οργανισμού «Turning Point USA», Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κάμπους του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ στο Όρεμ της Πολιτείας Γιούτα.

Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής σημειώνει ότι «ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε στην ακμή της ζωής του, αφήνοντας πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Έρρικα και δύο μικρά παιδιά». «Η απώλειά τους», τονίζει, «είναι ανυπολόγιστη και η θλίψη τους πρέπει να είναι θλίψη όλων μας. Σήμερα, η Αμερική υποφέρει με την οικογένεια του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Κύριος να προσφέρει την παρηγορία Του, να αγκαλιάσει τη σύζυγο και τα παιδιά τους με το έλεός Του και να τους δώσει δύναμη αυτή την τόσο τραγική στιγμή».

Όπως επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, «πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πράξη βίας για το έθνος μας. Το να καταφεύγει ο οποιοσδήποτε στη δειλία μιας σφαίρας αντί να προσφεύγει στη δύναμη του λόγου, αποτυπώνει μια βαθύτατη πληγή στην ίδια την ψυχή της Αμερικής. Εάν επιτρέψουμε την κανονικοποίηση της πολιτικής βίας δεν θα διακινδυνεύσουμε μόνο ανθρώπινες ζωές, αλλά την ίδια την ουσία και την υφή της δημοκρατίας μας. Πρέπει όλοι μας να αγωνιστούμε για μια ενωμένη Αμερική, όπου οι διαφορετικές απόψεις θα εκφράζονται χωρίς φόβο και όπου κάθε ανθρώπινη ζωή θα λογίζεται ιερή. Μόνο με αυτό το πνεύμα - καταλήγει - θα επουλώσουμε και θα θεραπεύσουμε την πληγή που άνοιξε και θα επιστρέψουμε στην οδό της ειρήνης».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για παράνομη μεταφορά εκρηκτικών

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραμένει στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπολσονάρου ένοχος για κατηγορίες πραξικοπήματος κατά πλειοψηφία στην ιστορική δίκη

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η γερμανική Rheimetal ανοίγει μονάδα παραγωγής βλημάτων

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Aρχιεπίσκοπος Αμερικής: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πληγώνει την ίδια την ψυχή της Αμερικής

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ιστορική στιγμή στο ελληνικό σκάκι - Ο Νικόλας Θεοδώρου κέρδισε παγκόσμιο πρωταθλητή

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τις μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία για δανεισμό του Ζοάο Μάριο!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Νησί κρυμμένο για αιώνες κάτω από τον πάγο της Αλάσκας ανακάλυψε η NASA

21:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Εξιχνιάσθηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού στον Δήμο Ανδραβίδας

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν στέλνει τρία Rafale στην Πολωνία - Η σύνδεση με την εισβολή ρωσικών drones

21:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χαλαρώνουν τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, του στενότερου συμμάχου της Ρωσίας

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Σημαντικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους 5 Ελληνοκύπριους στα κατεχόμενα

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία καλεί την Ένωση Τζαμιών να διακόψει τις σχέσεις της με τον Ερντογάν λόγω «αντισημιτισμού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

21:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Αναγνωρίστηκε 24 χρόνια μετά ένα από τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

14:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η «μάχη» της εξέδρας, πόσοι Έλληνες και Τούρκοι αναμένονται στο γήπεδο

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τις μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ετοιμαστείτε για μια γεύση φθινοπώρου» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» απαντά ο Τσελίκ σε ερώτημα για πιθανή επίθεση Ισραήλ στην Τουρκία

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος που βίαζε γυναίκες - «Με απειλούσε, με χτύπαγε, με εξευτέλιζε», λέει θύμα

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ιστορική στιγμή στο ελληνικό σκάκι - Ο Νικόλας Θεοδώρου κέρδισε παγκόσμιο πρωταθλητή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 59χρονος πυροβολεί τον εργαζόμενο καθαριότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ