Τσάρλι Κερκ: Αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας στο επιτελείο του Τραμπ

Η ομάδα του προέδρου Τραμπ άρχισε να ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας, καθώς το σοκ και η οργή αντηχούσαν στον Λευκό Οίκο μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Μια τελετή στο Πεντάγωνο για την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 μεταφέρθηκε σε ασφαλέστερη τοποθεσία, ώστε ο Τραμπ να μπορέσει να εκφωνήσει ομιλία, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Στο Yankee Stadium, όπου ο Τραμπ παρακολούθησε έναν αγώνα την Πέμπτη το βράδυ, η παρουσία των αρχών επιβολής του νόμου επεκτάθηκε, ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία.

Πέρα από τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας, η ομάδα του Τραμπ διεξάγει ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η ασφάλεια του προέδρου, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Φίλοι και γνωστοί αποτίουν φόρο τιμής στον Τσάρλι Κιρκ μετά τον θάνατο του από πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε κολέγιο της Γιούτα, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Φοίνιξ. AP

Ο Τραμπ και οι βοηθοί του είναι σε δύσκολη θέση, με ένα έντονο αίσθημα θλίψης να καλύπτει τη Δυτική Πτέρυγα, σύμφωνα με τους συμβούλους του προέδρου. Ο Κερκ, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη αφού δέχθηκε πυρά από έναν ένοπλο σε μια υπαίθρια εκδήλωση στη Γιούτα, είχε καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο, την οικογένειά του, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και πολλούς από τους νεαρούς βοηθούς που εργάζονται στην κυβέρνηση.

Ο Κερκ, 31 ετών, έγινε μια από τις πιο εξέχουσες συντηρητικές φωνές της γενιάς του, υποστηρίζοντας την πολιτική ατζέντα του Τραμπ και οργανώνοντας μια εκτεταμένη επιχείρηση προσέλευσης ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2024. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έκανε λόγο για ατμόσφαιρα πένθους, προσθέτοντας ότι ορισμένοι σύμβουλοι φοβούνται για την ασφάλειά τους.

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, συγκέντρωσε το προσωπικό το βράδυ της Τετάρτης και τους είπε να πάνε σπίτι και να αγκαλιάσουν την οικογένειά τους. Αναγνώρισε ότι δεν παρέχεται σε όλους προστασία ασφαλείας και τους είπε να είναι σε εγρήγορση. Αλλά είπε επίσης ότι δεν πρέπει να αποθαρρύνονται από το να κάνουν τη δουλειά τους, σύμφωνα με ένα άτομο που παρευρέθηκε στη συνάντηση.

Για τον Τραμπ, η ένοπλη επίθεση αναζωπύρωσε οδυνηρές αναμνήσεις από την απόπειρα αυτοκτονίας εναντίον του από έναν επίδοξο δολοφόνο τον Ιούλιο του 2024, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του. Αναμνήσεις από εκείνη την ημέρα είναι ορατές σε όλο τον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα στο Μεγάλο Φουαγιέ του Τραμπ περιτριγυρισμένου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας με αίμα να τρέχει στο μάγουλό του.

«Νομίζω ότι συγκλόνισε τους πάντες βαθιά και για πολλούς από εμάς, έφερε πίσω τις αναμνήσεις της περασμένης 13ης Ιουλίου στο Μπάτλερ με τον πρόεδρο, και σήμερα είναι η 11η Σεπτεμβρίου, οπότε είναι ένα είδος γροθιάς», δήλωσε ο Γουάιλς σε συνέντευξή του στο «The Scott Jennings Radio Show» την Πέμπτη.

Η δολοφονία του Κερκ χρησίμευσε ως υπενθύμιση σε μια εποχή ακραίας πόλωσης και σκληρής πολιτικής ρητορικής, και φάνηκε να διχάζει περαιτέρω την Ουάσινγκτον αντί να την ενώνει. Ο Τραμπ και η ομάδα του αισθάνονται πολιορκημένοι από τους αντιπάλους, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν καταδικάσει την ωμή γλώσσα και τις ενέργειες που χρησιμοποίησε ο Τραμπ και η κυβέρνησή του.

«Γιατί δεν ξεκινάτε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών; Και κάθε άσχημο meme που έχει δημοσιεύσει και κάθε άσχημη λέξη», δήλωσε η Δημοκρατική γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη Ελίζαμπεθ Γουόρεν. Η Γουόρεν δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πυροβολισμός είναι «φρικτός», προσθέτοντας: «Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη χώρα μας».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ ήρθε αντιμέτωπος με διαδηλωτές σε ένα εστιατόριο κοντά στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι τον αποκάλεσαν «Χίτλερ της εποχής μας». Το αγνόησε, είπαν βοηθοί του, αλλά αμφισβήτησε πώς μπήκαν μέσα. Ένας εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι όλοι οι καλεσμένοι ελέγχθηκαν πριν από την άφιξη του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των διαδηλωτών, οι οποίοι είχαν κάνει κράτηση.

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένης ομιλίας του την Τετάρτη από το Οβάλ Γραφείο, κατηγόρησε την «ριζοσπαστική αριστερά» για την άνοδο της πολιτικής βίας και υποσχέθηκε να αναλάβει δράση. «Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την θηριωδία και σε άλλες πολιτικές βιαιότητες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που τη χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν, καθώς και όσων διώκουν τους δικαστές μας, τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου και όλους όσους επιβάλλουν τάξη στη χώρα μας», είπε.

Φώτο Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, σφίγγει το χέρι με τον Charlie Kirk πριν μιλήσει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Μαθητικής Δράσης του Turning Point στις, 23 Ιουλίου 2022 AP

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει στοχεύσει Δημοκρατικές ομάδες και επικριτές μέσω εκτελεστικών ενεργειών, κατηγορώντας τους ότι ενεργούν ακατάλληλα. Τον Απρίλιο, ο Τραμπ υπέγραψε υπόμνημα που έδινε εντολή στην Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διερευνήσει την ActBlue, την κύρια πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων των Δημοκρατικών. Έχει επίσης απειλήσει να ανακαλέσει το καθεστώς απαλλαγής από φόρους ορισμένων φιλελεύθερων ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, γνωστής και ως CREW, η οποία αμφισβητεί ορισμένες από τις ενέργειες της κυβέρνησης στο δικαστήριο.

Κάποιοι Δημοκρατικοί, ενώ καταδίκαζαν τον πυροβολισμό του Kερκ, επεσήμαναν τη γλώσσα του ίδιου του Tραμπ όλα αυτά τα χρόνια και αμφισβήτησαν γιατί δεν ήταν τόσο έντονος σχετικά με τη στοχοποίηση μελών του κόμματός τους.

Ο Τζακ Πόσομπιετς, σύμμαχος του Κερκ, δήλωσε στο δημοφιλές podcast και τηλεοπτική εκπομπή του MAGA "War Room" ότι θα υπάρξουν "αντίποινα", καθώς άλλοι υποστηρικτές του Τραμπ περιέγραψαν την επίθεση ως μέρος ενός πολιτικού πολέμου. "Βρισκόταν στο πεδίο της πολιτικής μάχης", δήλωσε ο Στιβ Μπάνον, σύμβουλος του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. "Τον σκότωσαν με τη σφαίρα ενός δολοφόνου. Ας είμαστε ειλικρινείς γι' αυτό."

Αρκετοί βοηθοί του Τραμπ έχουν ανέβει μέσα από ττις τάξεις της πολιτικής οργάνωσης του Κερκ, επομένως τα συναισθήματα απώλειας ήταν ιδιαίτερα έντονα. Κάποιοι μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες και του απέτισαν φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ τίμησε τον Κερκ στην τελετή μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου στο Πεντάγωνο και είπε ότι θα του απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας, την ύψιστη πολιτική τιμή του έθνους. «Ο Τσάρλι ήταν ένας γίγαντας της γενιάς του, ένας υπέρμαχος της ελευθερίας και μια πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους», είπε, λέγοντας αργότερα σε δημοσιογράφους ότι μίλησε με την οικογένεια του Κερκ. Πρόσθεσε ότι σκόπευε να παραστεί στην κηδεία του Κερκ.

