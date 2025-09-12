Χάντερ Κόζακ: Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Τσάρλι Κερκ - Viral το βίντεο

Το τελευταίο άτομο που μίλησε στον Τσάρλι Κερκ πριν από τη δολοφονία του ήταν ένας φιλελεύθερος χρήστης του TikToker με ένα μικρό κοινό υποστηρικτώ που διαφωνούσε με τον συντηρητικό ακτιβιστή σχεδόν σε όλα - εκτός από την κοινή τους πίστη στην ελευθερία του λόγου και την ωμή πολιτική συζήτηση.

«Ήθελα να τον αμφισβητήσω», είπε ο 29χρονος χρήστης του TikTok, Χάντερ Κόζακ, σε συνέντευξη που έδωσε στο σπίτι του στη Γιούτα την Πέμπτη. «Βγήκε με ανοιχτές τις αγκάλες για να πει: "Προκαλέστε με, παρακαλώ"».

Ο Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής του Turning Point USA, πυροβολήθηκε θανάσιμα σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις 10 Σεπτεμβρίου. Βίντεο από το περιστατικό δείχνουν τον 31χρονο να κάθεται σε μια σκηνή και να μιλάει σε κόσμο όταν μια σφαίρα τον χτύπησε στον λαιμό. Ο Κερκ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Νέα πλάνα που κυκλοφόρησαν έδειξαν ότι ο Κερκ απαντούσε σε μια ερώτηση σχετικά με τους μαζικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ όταν πυροβολήθηκε. Η ερώτηση τέθηκε από τον Χάντερ Κόζακ, ο οποίος τώρα έσπασε τη σιωπή του για το θέμα.

Για τι μίλησαν Κόζακ και Κερκ

Ο Κόζακ ρώτησε τον Κερκ αν γνώριζε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει μαζικοί δράστες πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια, στο οποίο ο Κερκ απάντησε «πάρα πολλοί».Ο Κόζακ είπε στον Κερκ ότι μόνο πέντε τρανς Αμερικανοί έχουν εμπλακεί σε μαζικούς πυροβολισμούς τα τελευταία 10 χρόνια.

Στη συνέχεια, ρώτησε τον Kερκ αν γνώριζε πόσοι πυροβολισμοί έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο Kερκ απάντησε: «Μετράμε ή δεν μετράμε τη βία των συμμοριών;». Λίγο αργότερα, ακούστηκε ο πυροβολισμός και ο συντηρητικός πολιτικός ακτιβιστής.

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, μόλις μία ημέρα αφότου o συνομιλητής του πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε, ο φοιτητής που έθεσε την τελευταία ερώτηση στον Κερκ μοιράστηκε ένα μήνυμα για το κοινό. «Δεν ξέρω πώς να φτιάξω αυτό το βίντεο, ήταν δύσκολο 24ωρο», είπε ο Κόζακ σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Στο βίντεο κοίταξε την κάμερα καθώς έδειχνε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στην εκδήλωση της πανεπιστημιούπολης, όπου μιλούσε με τον Kερκ από το κοινό, καθώς ο podcaster απαντούσε σε ερωτήσεις φοιτητών. Εξηγώντας γιατί βρισκόταν στην εκδήλωση, ο Kόζακ είπε ότι μία ή δύο εβδομάδες πριν από τους πυροβολισμούς, έφτιαξε ένα βίντεο στο οποίο κατήγγειλε τον Kερκ για προηγούμενα σχόλιά του σχετικά με «τον ύποπτο για την επίθεση στο σχολείο της Μινεάπολης» και τα τρανς άτομα. Το αρχικό βίντεο του Kozak ανέφερε τον Kερκ να απαντά: «Πρώτα το Νάσβιλ, τώρα αυτό. Στις πόσες φορές γίνεται τάση;»

«Πιθανώς ο μόνος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να έχεις απίστευτο χρόνο για να αναλύσεις όλους τους 6.000 μαζικούς πυροβολισμούς που έχουν συμβεί ποτέ στην ιστορία της Αμερικής», απάντησε ο Koζακ στο βίντεό του πριν από τη δολοφονία.

https:

Πρόσθεσε ότι αφού έψαξε στο περιεχόμενο του Kερκ ο Kόζακ «παρατήρησε ότι έκανε περιοδεία στην Αμερική, και συγκεκριμένα σε πανεπιστήμια. Και ένα από αυτά τράβηξε την προσοχή μου επειδή ένα από αυτά είναι το πανεπιστήμιο στο οποίο πηγαίνω αυτή τη στιγμή».

Ο Kόζακ μείωσε την ομιλία του μετά τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Πρόσθεσε ότι δεν θα έδειχνε πλάνα από το περιστατικό, αλλά αντ' αυτού μοιράστηκε ένα αντίγραφο που παρείχε το CNN από τη συνομιλία τους λίγα δευτερόλεπτα πριν από τους πυροβολισμούς.

Ο Xάντερ Κόζακ

Αν και ο Κόζακ ξεκαθάρισε εβδομάδες πριν από τους πυροβολισμούς ότι δεν συμφωνεί με τις απόψεις του Κερκ, ο Κόζακ καταδίκασε επίσης τον δράστη και όσους σχολίαζαν κακόβουλα τον θάνατό του. «Καταρχάς, εσείς οι άρρωστοι γαμ....οι ψυχοπαθείς που νομίζετε ότι αυτή είναι η απάντηση, δεν είναι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω», είπε ο Κόζακ, αποκαλώντας τον τρόπο θανάτου του Κερκ «φρικτό».

«Ο Τσάρλι είχε δύο παιδιά και μια γυναίκα, και δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά έχω δύο παιδιά και μια γυναίκα», είπε στο βίντεο, προσθέτοντας αργότερα: «Είναι μια τραγωδία και είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις».

Διαβάστε επίσης