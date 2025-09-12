Ντόναλντ Τραμπ: «Ελπίζω ο δολοφόνος του Τσάρλι Κλερκ να καταδικαστεί σε θάνατο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ελπίζει ο δολοφόνος του ακτιβιστή Τσάρλι Κλερκ, να καταδικαστεί σε θάνατο, λίγα λεπτά αφότου ανακοίνωσε ότι ο δράστης συνελήφθη και ανακρίνεται.

«Ελπίζω να κριθεί ένοχος, και ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή για αυτό που έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox, καθώς, όπως υποστήριξε: «Ο Κερκ ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και δεν του άξιζε αυτό».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ένας ιερέας πατέρας ήταν εκείνος που αποκάλυψε την ταυτότητά του δολοφόνου και έτσι οι Αρχές τον εντόπισαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του δράστη, ξεκαθάρισε όμως ότι είναι αρκετά νέος (κοντά στα 30).

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την κράτηση του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πέντε λεπτά πριν αρχίσει τη συνέντευξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη συμβολή των τοπικών αρχών στον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ. «Έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν και αυτό δούλεψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.