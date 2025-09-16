Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' επέκρινε το ολοένα και διευρυνόμενο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των CEO, όπως ο Έλον Μασκ, και των απλών εργαζομένων, καθώς κατηγόρησε την αυξανόμενη οικονομική ανισότητα για την πόλωση που «ταλανίζει» τον πλανήτη, με τον δισεκατομμυριούχο να μην αφήνει αναπάντητη την δήλωση του πρώτου ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ.

Στην πρώτη του συνέντευξη από τότε που έγινε Πάπας τον Μάιο, ο Λέων ΙΔ' ανέφερε τον Μασκ ως παράδειγμα του είδους πλούτου που, όπως είπε, υπονομεύει «την αξία της ανθρώπινης ζωής, της οικογένειας, της αξίας της κοινωνίας», σύμφωνα με τους Financial Times.

«Χθες, έφτασε η είδηση ότι ο Έλον Μασκ θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο», δήλωσε ο Λέων σε συνέντευξη που έδωσε στα τέλη Ιουλίου και δημοσιεύθηκε την Κυριακή στον ιστότοπο Crux, έναν καθολικό ιστότοπο ειδήσεων.

«Τι σημαίνει αυτό και τι αφορά;», ρώτησε ο Πάπας αναφερόμενος στον πλούτο του Μασκ. «Αν αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχει πια αξία, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Η περιουσία του Μασκ — από τη συμμετοχή του στην Tesla και στις εταιρείες SpaceX, xAI, Neuralink και The Boring Company — εκτιμάται σε περίπου 367 δισεκατομμύρια δολάρια. Πριν από τα σχόλια του Πάπα, μια έκθεση της Informa Connect Academy είχε εκτιμήσει ότι η περιουσία του επιχειρηματία θα μπορούσε να φτάσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια έως το 2027.

Τα σχόλια του Πάπα έγιναν εβδομάδες πριν η Tesla αποκαλύψει το τελευταίο της σχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να αποφέρει στον CEO της 1 τρισεκατομμύριο δολάρια την επόμενη δεκαετία, αν επιτύχει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους, όπως την πώληση εκατομμυρίων αυτοκινήτων, ρομποταξί και ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη.

«Εκκλησιαστική» απάντηση από τον Μασκ

Ο δισεκατομμυριούχος δεν άφησε ασχολίαστη την είδηση ότι ο ηγέτης της μεγαλύτερης εκκλησίας του πλανήτη τον ανέφερε ονομαστικά ως παράδειγμα προς αποφυγήν.

Σε σχόλιό του στην ανάρτηση των Financial Times για το δημοσίευμα παρέθεσε μία φράση της Βίβλου, γράφοντας «Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδερφού σου και δε νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι;».

Ο Έλον Μασκ ανέφερε μάλιστα, μέσω repost, ότι ο συνολικός πλούτος της Καθολικής Εκκλησίας υπολογίζεται σε περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

"Why do you see the speck in your neighbor's eye, but do not notice the log in your own eye?“ (Matthew 7:3-5). https://t.co/0kZyULAss8 — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2025

«600 φορές μεγαλύτερα εισοδήματα» από τον μέσο εργαζόμενο

Ωστόσο, ο Λέων ΙΔ' είπε ότι ο Μασκ δεν είναι το μόνο παράδειγμα «του συνεχώς διευρυνόμενου χάσματος μεταξύ των εισοδημάτων της εργατικής τάξης και των χρημάτων που λαμβάνουν οι πλουσιότεροι».

«Οι διευθύνοντες σύμβουλοι που πριν από 60 χρόνια μπορεί να έβγαζαν τέσσερις έως έξι φορές περισσότερα από τα εισοδήματα των εργαζομένων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδα, σήμερα βγάζουν 600 φορές περισσότερα από τα εισοδήματα των μέσων εργαζομένων», δήλωσε ο Λέων σε συνέντευξη που παραχώρησε για μια βιογραφία στα ισπανικά που θα εκδοθεί το προσεχές διάστημα.

Ο Πάπας, που γεννήθηκε στο Σικάγο, πέρασε χρόνια ως ιερέας στο Περού πριν μετακομίσει στη Ρώμη το 2023, αφού ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος τον προσκάλεσε να αναλάβει θέση στο Βατικανό.

Η κριτική του καθολικού ηγέτη — και η προειδοποίησή του για την απώλεια «μιας ανώτερης αντίληψης για το νόημα της ανθρώπινης ζωής» — έρχεται εν μέσω μιας συζήτησης για τον τεράστιο πλούτο και την εξουσία που συσσωρεύουν οι ελίτ της Silicon Valley και τον αντίκτυπό τους στον πλανήτη.

Επανειλημμένες εκκλήσεις για τερματισμό των συγκρούσεων

Από την ενθρόνισή του μετά τον θάνατο του Φραγκίσκου τον Απρίλιο, ο Λέων έχει συνεχίσει τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προκατόχου του για τον τερματισμό των συγκρούσεων που μαίνονται στην Ουκρανία και στη Γάζα.

Στην συνέντευξη, ο Λέων ΙΔ', ο οποίος δήλωσε ότι ήταν στενός ακόλουθος των ειδήσεων και των διεθνών υποθέσεων πριν από την εκλογή του στο παπικό αξίωμα, εξέφρασε τη λύπη του για την προφανή αδυναμία του ΟΗΕ να θέσει τέλος σε ορισμένες από τις συγκρούσεις.

«Φαίνεται να είναι γενικά αποδεκτό ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έχει χάσει την ικανότητά του να φέρει κοντά τους λαούς σε πολυμερή ζητήματα», είπε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και το Βατικανό προσπαθούν να προωθήσουν τον διάλογο.

Η δημοσίευση της συνέντευξης έρχεται μια μέρα μετά τη διοργάνωση από το Βατικανό μιας παγκόσμιας συνάντησης με θέμα την «ανθρώπινη αδελφότητα», η οποία κορυφώθηκε με μια συναυλία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και μια επίδειξη με drones από την Nova Sky Stories, μια εταιρεία που ανήκει στον μικρότερο αδελφό του Μασκ, Κίμπαλ.

The best of the drone display at the Vatican, including Michelangelo’s Pieta, Pope Francis and images of the Virgin pic.twitter.com/KuNCX7IQEl — James Longman (@JamesAALongman) September 14, 2025

