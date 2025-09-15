Πάπας Λέων προς τα θύματα κακοποίησης: «Είθε να μάθουμε να ακούμε τις πληγές σας, να περπατάμε μαζί»

Σε ομιλία στα πλαίσια του Ιωβηλαίου της Παρηγοριάς, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά με σφοδρότατους τόνους κατά της παιδεραστίας.

«Ο πόνος να μην γεννά βία (η οποία) δεν είναι η τελευταία λέξη, διότι ξεπερνιέται από την αγάπη που ξέρει να συγχωρεί (ακόμη και αν) η βία που υπέστη (το θύμα) δεν μπορεί να αναιρεθεί».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, απευθυνόμενος στα θύματα κακοποίησης, με αναφορά στην Μεγαλόχαρη, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είπε:

«Και σε εσάς, αδέλφια και αδελφές που έχετε υποστεί την αδικία και τη βία της κακοποίησης, η Μαρία επαναλαμβάνει σήμερα: Είμαι η μητέρα σας» και πρόσθεσε πως «κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει αυτό το προσωπικό δώρο που προσφέρεται στον καθένα. Και η Εκκλησία, της οποίας ορισμένα μέλη σας έχουν δυστυχώς πληγώσει, γονατίζει σήμερα μαζί σας ενώπιον της Μητέρας. Και ο Κύριος, στο μυστικό της καρδιάς του, σας λέει: Είσαι γιος μου, είσαι κόρη μου. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει αυτό το προσωπικό δώρο που προσφέρεται στον καθένα».

Ο Πάπας υπογράμμισε επίσης: «Μακάρι να μάθουμε όλοι από εσάς να φροντίζουμε με τρυφερότητα τους πιο μικρούς και εύθραυστους! Είθε να μάθουμε να ακούμε τις πληγές σας, να περπατάμε μαζί. Είθε να λάβουμε από τη Μαρία των Θλίψεων τη δύναμη να αναγνωρίσουμε ότι η ζωή δεν ορίζεται μόνο από το κακό που υπέστη, αλλά από την αγάπη του Θεού που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και που καθοδηγεί ολόκληρη την Εκκλησία».

