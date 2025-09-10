Ο Πάπας Λέων ετοιμάζει το πρώτο του κείμενο με έμφαση στους φτωχούς

Ο Πάπας Λέων αναμένεται να δημοσιεύσει τις επόμενες εβδομάδες το πρώτο επίσημο κείμενο της τετράμηνης θητείας του, με έμφαση στις ανάγκες των φτωχών και σε συνέχεια της παρακαταθήκης του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Το κείμενο, γνωστό ως αποστολική προτροπή, θα φέρει πιθανότατα τον τίτλο «Dilexit te» («Σε αγάπησε»), παραπέμποντας στο τελευταίο μεγάλο κείμενο του Πάπα Φραγκίσκου, την εγκύκλιο «Dilexit nos» («Μας αγάπησε»), που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Παραδοσιακά, οι νέοι ποντίφικες δημοσιεύουν ένα κείμενο-οδηγό για τις προτεραιότητες της θητείας τους, τους πρώτους μήνες μετά την εκλογή τους.

Δεν είναι σαφές αν ο Πάπας Λέων θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην κοινωνική διάσταση ή θα αναπτύξει περισσότερα θέματα.

Ο Φραγκίσκος, που πέθανε τον Απρίλιο μετά από 12 χρόνια στην ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, είχε συχνά στηλιτεύσει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα για την αδιαφορία του προς τους ευάλωτους και συνήθιζε να δειπνεί με άστεγους στη Ρώμη.

Στην τελευταία του εγκύκλιο κάλεσε τους καθολικούς να εγκαταλείψουν την «τρελή επιδίωξη» του πλούτου και να στραφούν στην πίστη τους.

Ο Λέων, πρώην καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ και πρώτος Αμερικανός Πάπας, εξελέγη στις 8 Μαΐου, σηματοδοτώντας τη νέα φάση της Καθολικής Εκκλησίας, με σαφείς αναφορές στην πνευματική και την κοινωνική παρακαταθήκη του προκατόχου του.

