Αγιοποίηση influencer: O Carlo Acutis έγινε ο πρώτος millennial άγιος της καθολικής εκκλησίας

Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στο Βατικανό για την αγιοποίηση του Carlo Acutis, που έφυγε από τη ζωή το 2006 σε ηλικία 15 ετών.

Την Κυριακή, στο Βατικανό, ο Carlo Acutis ανακηρύχθηκε ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας από τη γενιά των millennials. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, προεξάρχοντος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, του πρώτου Αμερικανού ποντίφικα, παρουσία χιλιάδων πιστών, μεταξύ των οποίων πολλοί νέοι.

Μαζί με τον Carlo αγιοποιήθηκε και ο Pier Giorgio Frassati, ο οποίος πέθανε το 1925 σε ηλικία 24 ετών και είχε γίνει πρότυπο κοινωνικής προσφοράς για τη νεολαία της εποχής του.

Ποιος ήταν ο Carlo Acutis

Ο Carlo Acutis γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1991 και μεγάλωσε στο Μιλάνο. Σε ηλικία 15 ετών έφυγε από τη ζωή, χτυπημένος από οξεία λευχαιμία. Ήταν ένας έφηβος που αγαπούσε τα βιντεοπαιχνίδια, τα κατοικίδιά του και το χιούμορ, αλλά παράλληλα είχε έντονη πίστη και έμπνευση για την εκκλησία.

Με αυτοδίδακτες γνώσεις προγραμματισμού δημιούργησε έναν ιστότοπο που κατέγραφε και παρουσίαζε θαύματα της Ευχαριστίας, συμβάλλοντας στη διάδοση της καθολικής πίστης στον ψηφιακό κόσμο.

«Ο influencer του Θεού»

Η προσέγγισή του με τα σύγχρονα μέσα τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στους νέους. Φορούσε τζιν, μπλουζάκια και αθλητικά παπούτσια, δείχνοντας ότι η αγιότητα μπορεί να συνδυαστεί με την καθημερινότητα της γενιάς του. Γι’ αυτό και πολλοί τον αποκάλεσαν «influencer του Θεού».

Τα θαύματα και η πορεία προς την αγιοποίηση

Για την ανακήρυξή του σε άγιο, η Καθολική Εκκλησία αναγνώρισε δύο θαύματα: ένα στη Βραζιλία, όπου ένα παιδί θεραπεύτηκε από συγγενή ανωμαλία του παγκρέατος, και ένα στην Κόστα Ρίκα, όπου μια νεαρή γυναίκα επέζησε από σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.

Αυτά τα περιστατικά, μαζί με την έμπνευση που έδινε ήδη σε εκατομμύρια νέους ανά τον κόσμο, άνοιξαν τον δρόμο για την αγιοποίησή του.

Μια στιγμή πνευματική και πολιτιστική

Η αγιοποίηση του Carlo Acutis δεν έχει μόνο θρησκευτική, αλλά και πολιτιστική σημασία. Πρόκειται για μια αναγνώριση ότι η πίστη μπορεί να βρει χώρο στην ψηφιακή εποχή και ότι τα νέα μέσα μπορούν να υπηρετήσουν την πνευματικότητα.

Ο ίδιος είχε πει χαρακτηριστικά: «Όλοι γεννιόμαστε πρωτότυπα, αλλά πολλοί πεθαίνουμε αντίγραφα». Μια φράση που συνοψίζει τη στάση ζωής του και τον καθιστά πρότυπο για τις νεότερες γενιές.

