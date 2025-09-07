Ιταλία: Μικροατύχημα σε ζωντανή μετάδοση είχε ο Πάπας μετά την αγιοποίηση Ακούτις και Φρασάτι

Ένα μικροατύχημα με εικονολήπτη, σε ζωντανή μετάδοση, είχε ο Πάπας Λέων μετά την αγιοποίηση των Κάρλο Ακούτις και Πιερ Τζόρτζιο Φρασάτι.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με το ανοικτό αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί, καθώς άπλωσε το χέρι του για να παραλάβει ένα από τα δώρα που του έδιναν με αγάπη πιστοί, χτύπησε κατά λάθος τον εικονολήπτη που τον ακολουθούσε από κοντά, προκαλώντας πρόβλημα στην απευθείας τηλεοπτική μετάδοση.

«Συγγνώμη», είπε ο Πάπας εν μέσω χαμόγελων και χειροκροτημάτων από την πλατεία, μετατρέποντας το περιστατικό σε μια στιγμή αυθορμητισμού μέσα σε μια ιστορική ημέρα.