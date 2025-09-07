Carlo Acutis: Αγιοποιήθηκε ο 15χρονος «influencer του Θεού» από τον πάπα Λέων - Δείτε live εικόνα

Το σώμα του Κάρλο Ακούτις, ενός Ιταλού αγοριού που πέθανε το 2006 από λευχαιμία, βρίσκεται στον τάφο του στην Ασίζη της Ιταλίας, το Σάββατο 1 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Gregorio Borgia, αρχείο)

Ο πάπας Λέων αγιοποίησε το 15χρονο παιδί-θαύμα των υπολογιστών, Carlo Acuti, δίνοντας στη νέα γενιά των Καθολικών ένα πρότυπο με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν, ο οποίος έχει κερδίσει το παρατσούκλι «influencer του Θεού».

Ο πάπας Λέων ανακήρυξε άγιο τον Carlo Acuti κατά τη διάρκεια μιας υπαίθριας λειτουργίας στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στην οποία παρευρέθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Κατά τη διάρκεια της πρώτης λειτουργίας αγιοποίησης της παποσύνης του, ο Λέων ανακήρυξε άγιο και έναν άλλο δημοφιλή Ιταλό που πέθανε νέος, τον Πιερ Τζιόρτζιο Φρασάτι.

Ποιος ήταν ο Carlo Acutis

Ο Carlo Acutis, ιταλική καταγωγής, γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1991 και πέθανε από λευχαιμία το 2006, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Ήταν ένα παιδί-θαύμα των υπολογιστών που βοήθησε στη διάδοση της ρωμαιοκαθολικής διδασκαλίας στο διαδίκτυο πριν από το θάνατό του. Ο πάπας Φραγκίσκος όρισε ότι ένα δεύτερο μεταθανάτιο θαύμα αποδόθηκε στον Acutis και προέκρινε τον έφηβο για αγιοποίηση.

Η μητέρα του, μιλώντας παλαιότερα στην εφημερίδα Corriere della Sera, είχε πει ότι από την ηλικία των τριών ετών ο γιος της ζητούσε να επισκεφθεί εκκλησίες και δώριζε το χαρτζιλίκι του σε φτωχούς ανθρώπους.

Ακόμη, προσφερόταν να υποστηρίξει συμμαθητές του, των οποίων οι γονείς έπαιρναν διαζύγιο, υπερασπιζόταν συμμαθητές του με αναπηρία όταν τους εκφόβιζαν και πήγαινε γεύματα και υπνόσακους σε άστεγους.

Αρχικά επρόκειτο να αγιοποιηθεί στις 27 Απριλίου, αλλά η εκδήλωση αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου.

Η αγιοποίηση του Acutis έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων καθολικών και αναμένεται να φέρει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Ρώμη, καθώς θα είναι ο πρώτος καθολικός άγιος της γενιάς του.

Η αγιοποίησή του θα γίνει αφού το Βατικανό αφού αναγνώρισε δύο θαύματά του. Το πρώτο θαύμα αφορά την ίαση ενός παιδιού στη Βραζιλία από σπάνια ασθένεια και το δεύτερο αφορά την ανάρρωση ενός φοιτητή στην Κόστα Ρίκα από σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συγγενείς είχαν προσευχηθεί για βοήθεια από τον έφηβο.