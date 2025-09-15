Tesla: Μετοχές αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων αγόρασε ο Έλον Μασκ

Σε ανοδική πορεία οι μετοχές της εταιρείας που βρίσκεται σε δύσκολη θέση φέτος

Tesla: Μετοχές αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων αγόρασε ο Έλον Μασκ
Ο Έλον Μασκ κατείχε ήδη περίπου το 13% των μετοχών της εταιρείας.
Μετοχές της Tesla αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων (849 εκατ. ευρώ) αγόρασε ο Έλον Μασκ, σε μία κίνηση που θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης στην εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι μετοχές της Tesla, οι οποίες δυσκολεύονταν να σημειώσουν πρόοδο το 2025, σημείωσαν άνοδο άνω του 6% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας μετά την ανακοίνωση της είδησης, σύμφωνα με το BBC.

Ο Μασκ κατείχε ήδη περίπου το 13% των μετοχών της εταιρείας, αλλά εδώ και καιρό επιδίωκε να αποκτήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο στο τραπέζι των μετόχων της εταιρείας, την οποία έχει ωθήσει να επενδύσει σε ρομποτικά ταξί, αυτοματοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Μερίδιο 25% ζήτησε ο Έλον Μασκ

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πρότεινε πρόσφατα ένα σχέδιο αποζημίωσης αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο θα χορηγούσε στον Μασκ έως και το 12% των μετοχών της εταιρείας, εάν η εταιρεία επιτύχει ορισμένους στόχους.

Το διοικητικό συμβούλιο δήλωσε επίσης ότι θα του χορηγήσει μετοχές αξίας 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα ως ξεχωριστή «προσωρινή» αποζημίωση, αφού ένα μεγαλύτερο πακέτο αμοιβών που είχε συμφωνηθεί το 2018 ακυρώθηκε σε δικαστική διαμάχη.

Οι προτάσεις ακολούθησαν συζητήσεις με τον Μασκ, στις οποίες ζήτησε μερίδιο 25% στην εταιρεία, με τον δισεκατομμυριούχο να απειλεί κατά καιρούς να αποχωρήσει εντελώς από την Tesla λόγω του ζητήματος.

«Αρέσει στις αγορές»

Η Danni Hewson, επικεφαλής της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην AJ Bell, δήλωσε ότι ο Μασκ πιθανότατα επιδίωκε να ανακτήσει το μερίδιό του στην Tesla, σημειώνοντας ότι «στις αγορές αρέσει» όταν οι ηγέτες των εταιρειών αγοράζουν μετοχές των δικών τους εταιρειών, επειδή αυτό υποδηλώνει ότι αισθάνονται θετικά για τις μελλοντικές επιδόσεις της εταιρείας.

Ωστόσο, σημείωσε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλα κίνητρα.

«Μια ευρηματική και μη γενναιόδωρη ερμηνεία των ενεργειών του Μασκ είναι ότι είδε την είδηση ότι ο Larry Ellison έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και αποφάσισε να ανεβάσει λίγο τις μετοχές της Tesla για να ανακτήσει τον τίτλο», είπε. «Έχουν συμβεί και πιο περίεργα πράγματα».

Σε αμυντική θέση η εταιρεία

Η αγορά περίπου 2,5 εκατομμυρίων μετοχών από τον Μασκ ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και γνωστοποιήθηκε στις ρυθμιστικές αρχές τη Δευτέρα.

Αυτή είναι η πρώτη του αγορά μετοχών στην ανοιχτή αγορά από το 2020 και αποτελεί ένδειξη της επένδυσής του στην εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε αμυντική θέση φέτος.

Ο Μασκ προσπάθησε να εστιάσει την προσοχή των επενδυτών στην υπόσχεση των ρομποταξί και της αυτοματοποίησης.

Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντική πτώση στις πωλήσεις της, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι ΗΠΑ καταργούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η επωνυμία της εταιρείας υπέστη επίσης πλήγμα, καθώς ο Μασκ ενεπλάκη ενεργά με την πολιτική σκηνή της Ουάσινγκτον.

Ήταν βασικός υποστηρικτής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024, πριν από τη δραματική ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών που σημειώθηκε νωρίτερα φέτος.

Έχει επίσης συσπειρωθεί υπέρ δεξιών αιτημάτων και κομμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία.

Κόντρα Μασκ-Στάρμερ

Τη Δευτέρα, η βρετανική κυβέρνηση κατηγόρησε τον Μασκ ότι χρησιμοποίησε «επικίνδυνη και προκλητική γλώσσα» όταν εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης σε μια συγκέντρωση που διοργάνωσε ο συντηρητικός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον στο Λονδίνο το Σάββατο.

Ο Μασκ διαμήνυσε στο πλήθος ότι «η βία πλησιάζει» και ότι έπρεπε να «αντισταθούν ή να πεθάνουν».

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla δήλωσε ότι τα σχέδια αποζημίωσης για τον Μασκ αποσκοπούν εν μέρει στο να εξασφαλίσουν εγγυήσεις ότι «η συμμετοχή του στην πολιτική σφαίρα θα μειωθεί εγκαίρως».

Ερωτηθείσα για αυτές τις διαβεβαιώσεις σε συνέντευξη στο Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Robyn Denholm είπε ότι «αυτό που κάνει [ο Μασκ] από προσωπική άποψη όσον αφορά τις πολιτικές του κινήσεις κ.λπ. είναι δική του απόφαση», ενώ υποστήριξε ότι ο ίδιος παραμένει «πρωταγωνιστής» στην Tesla.

Είπε ότι ο Μασκ είναι «ο κατάλληλος διευθύνων σύμβουλος για την Tesla σε αυτή την περίοδο μετασχηματισμού».

