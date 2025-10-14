Θρίαμβος για τη SpaceX: Το Starship ολοκλήρωσε επιτυχώς την πτήση του γύρω από τη Γη

Η SpaceX πραγματοποίησε με επιτυχία την τελευταία δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship, του μεγαλύτερου πυραυλικού συστήματος που κατασκευάστηκε ποτέ, διανύοντας τη μισή υδρόγειο και απελευθερώνοντας δοκιμαστικά φορτία.

Η εκτόξευση, που έγινε το βράδυ της Δευτέρας από το Τέξας, ήταν η ενδέκατη δοκιμή για το διαστημικό σκάφος που οραματίζεται ο Έλον Μασκ να μεταφέρει ανθρώπους στον Άρη στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο δισεκατομμυριούχος φιλοδοξεί να ιδρύσει μια ανθρώπινη αποικία στον κόκκινο πλανήτη έως τα μέσα της δεκαετίας του 2030, στέλνοντας φορτία και μελλοντικούς «Αρειανούς» κατοίκους έως και δέκα φορές ημερησίως κατά τη διάρκεια των εκτοξευτικών παραθύρων, τα οποία ανοίγουν περίπου κάθε 26 μήνες. Παρά το γεγονός ότι το Starship έχει αποτύχει στις έξι από τις δέκα προηγούμενες δοκιμές του, αυτή η πτήση ήταν ένα σημαντικό βήμα, καθώς η NASA βασίζεται σε μία εκδοχή του Starship για την αποστολή Artemis.

Προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η μεταφορά πόρων και ανθρώπων στον Άρη, το Starship πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και ανθεκτικό, μειώνοντας δραστικά το κόστος. Η SpaceX έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να πιάσει και να επαναχρησιμοποιήσει τον Super Heavy Booster (το κάτω τμήμα του πυραύλου) χρησιμοποιώντας τα εντυπωσιακά «μπαστούνια» ("chopstick" arms) του πύργου εκτόχτευσης. Ο Booster που χρησιμοποιήθηκε στην 11η δοκιμή ήταν μάλιστα ο ίδιος που είχε «πιαστεί» με επιτυχία στην όγδοη δοκιμή.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Booster δεν επέστρεψε στα «μπαστούνια», αλλά έκανε μια σύντομη αιώρηση και στη συνέχεια μια ελεγχόμενη είσοδο στον ωκεανό στον Κόλπο του Μεξικού. Εν τω μεταξύ, το ανώτερο τμήμα του Starship πέταξε στο όριο του διαστήματος, πριν πραγματοποιήσει κάθοδο και καταλήξει στον Ινδικό Ωκεανό. Η εταιρεία δοκίμασε επίσης τα θερμοανθεκτικά κεραμικά πλακίδια που καλύπτουν το σκάφος, καθώς οι επιφανειακές θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 2.760°C κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

Η ακεραιότητα αυτής της θερμικής ασπίδας είναι ζωτικής σημασίας για τους γρήγορους χρόνους επαναχρησιμοποίησης που απαιτεί η SpaceX. Τέλος, η εταιρεία δοκίμασε μία διαφορετική διαδρομή για το ανώτερο τμήμα του πυραύλου, η οποία μιμείται καλύτερα την τροχιά που θα ακολουθήσει στο μέλλον κατά την επιστροφή του στη βάση εκτόξευσης (Starbase).

*Με πληροφορίες από Skynews

