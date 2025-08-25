SpaceX: Ακυρώθηκε η πτήση του μεγαλύτερου πυραύλου στην ιστορία - Το πρόβλημα που τον καθήλωσε

Πρόβλημα στην εξέδρα εκτόξευσης ανέβαλε τα σχέδια για τον ισχυρότερο πύραυλο στον κόσμο

SpaceX: Ακυρώθηκε η πτήση του μεγαλύτερου πυραύλου στην ιστορία - Το πρόβλημα που τον καθήλωσε

Παρά τις αποτυχίες, η SpaceX παραμένει προσηλωμένη στη φιλοσοφία της ταχείας ανάπτυξης μέσω συνεχών δοκιμών.

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη, η SpaceX του Έλον Μασκ ανακοίνωσε την ακύρωση της 10ης δοκιμαστικής πτήσης του Starship, λίγα μόλις λεπτά πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευσης. Η αναβολή προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που εντοπίστηκε στην εξέδρα εκτόξευσης και στις υποδομές που υποστηρίζουν τον γιγαντιαίο πύραυλο, το πιο φιλόδοξο διαστημικό εγχείρημα της εταιρείας.

Νωρίτερα, οι υπεύθυνοι ελέγχου είχαν δώσει το «πράσινο φως» για τροφοδοσία με καύσιμα και εκκίνηση της διαδικασίας εκτόξευσης, πριν εμφανιστεί το πρόβλημα που οδήγησε στην ακύρωση.

Σειρά εκρήξεων σε προηγούμενες δοκιμές

Η αναβολή έρχεται σε μια περίοδο συνεχόμενων τεχνικών προκλήσεων για τη SpaceX. Στις 26 Ιουνίου, ο Starship εξερράγη κατά τη διάρκεια στατικής δοκιμής στην πλατφόρμα εκτόξευσης Starbase στο Τέξας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 27 Μαΐου, είχε σημειωθεί νέα έκρηξη του πυραύλου Super Heavy: παρότι το Starship κατάφερε να φτάσει στο διάστημα, ο φορέας εκτόξευσης καταστράφηκε κατά την επιστροφή του.

Αντίστοιχα, σε δοκιμές τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, οι πύραυλοι εξερράγησαν κατά την απογείωση, με φλεγόμενα θραύσματα να πέφτουν πάνω από την Καραϊβική, προκαλώντας μικρές ζημιές.

Η στρατηγική της ταχείας καινοτομίας

Παρά τις αποτυχίες, η SpaceX παραμένει προσηλωμένη στη φιλοσοφία της ταχείας ανάπτυξης μέσω συνεχών δοκιμών. Η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει ότι τα ατυχήματα αποτελούν μέρος της διαδικασίας και συμβάλλουν στον εντοπισμό και την επίλυση κρίσιμων τεχνικών ζητημάτων σε πραγματικές συνθήκες πτήσης.

Με αυτήν την επιθετική στρατηγική, ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση του Starship ώστε να αποτελέσει το βασικό όχημα για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και στον Άρη.

Ο μεγαλύτερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ

Το Starship θεωρείται το ισχυρότερο και μεγαλύτερο διαστημικό όχημα που έχει δημιουργηθεί έως σήμερα. Έχει ύψος σχεδόν 121 μέτρων και παράγει 16,7 εκατομμύρια λίβρες ώθησης (7.590 τόνους) κατά την απογείωση – υπερδιπλάσια ισχύ από τον ιστορικό Saturn V της NASA που μετέφερε τον άνθρωπο στη Σελήνη.

Η επιτυχής ανάπτυξη του Starship θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στη διαστημική εξερεύνηση, με στόχο όχι μόνο τη Σελήνη, αλλά και τον πλανήτη Άρη.

