SpaceX: Νέα δοκιμή για το Starship – Πού ποντάρει ο Έλον Μασκ

Η SpaceX του Έλον Μασκ ετοιμάζεται για ακόμη μία κρίσιμη δοκιμαστική εκτόξευση του γιγαντιαίου πυραύλου Starship, έπειτα από σειρά αποτυχιών εφέτος που έχουν εντείνει την πίεση στο πρόγραμμα.

Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη να γίνει από τις εγκαταστάσεις στο νότιο Τέξας, με το παράθυρο να ανοίγει στις 18:30 τοπική ώρα (02:30 της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας) και θα είναι η δέκατη μεγάλη δοκιμή.

Οι προηγούμενες πτήσεις είχαν προβλήματα: Δύο κατέληξαν σε έκρηξη μέσα σε λίγα λεπτά, μία απέτυχε να απελευθερώσει δοκιμαστικούς δορυφόρους και βγήκε εκτός ελέγχου, ενώ, τον Ιούνιο ένας πύραυλος καταστράφηκε στην εξέδρα κατά τον ανεφοδιασμό. Η SpaceX έχει μεταφέρει περίπου το 20% της μηχανικής ομάδας του Falcon στο πρόγραμμα Starship για ενισχύσει το «σχήμα».

Η εταιρεία τονίζει ότι οι αποτυχίες λειτουργούν ως «μαθήματα» για μελλοντικές εκτοξεύσεις. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν πως η επερχόμενη δοκιμή θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την αξιοπιστία του πυραύλου και για το αν μπορεί να ανταποκριθεί στα σχέδια του Ελον Μασκ.

Το Starship προβάλλεται ως ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί, πλήρως επαναχρησιμοποιούμενος, και σχεδιασμένος να αντικαταστήσει τον Falcon 9. Τελικός στόχος είναι η δυνατότητα μεταφοράς φορτίων και ανθρώπων στη Σελήνη και τον Αρη, με τον Μασκ να «οραματίζεται» μια μελλοντική αποικία στον Κόκκινο Πλανήτη.

Στην τρέχουσα αποστολή, η SpaceX θα επιχειρήσει να αναπτύξει οκτώ δοκιμαστικούς δορυφόρους, να πραγματοποιήσει νέα πειράματα και να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των θερμομονωτικών πλακών του πυραύλου κατά την επανείσοδο, καθώς σε προηγούμενες εκτοξεύσεις τα σκάφη χάθηκαν πριν επιστρέψουν στη Γη.