Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Μια βραδιά γεμάτη ισχυρά ονόματα και λάμψη στον Λευκό Οίκο, με Έλον Μασκ, Κριστιάνο Ρονάλντο και κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ και του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
AP
Με μια εντυπωσιακή σύνθεση καλεσμένων - από τον Έλον Μασκ μέχρι τον Κριστιάνο Ρονάλντο - ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε το βράδυ της Τρίτης (18/11) επίσημο δείπνο στον πρίγκιπα-διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, στον Λευκό Οίκο, σε μια βραδιά που συνδύασε υψηλή διπλωματία με πρόσωπα παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας.

Trump Saudi Arabia
0103
Πηγή: AP
Trump Saudi Arabia
0203
Πηγή: AP
Trump Saudi Arabia
0303
Πηγή: AP

Το μενού

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μενού της βραδιάς κινήθηκε σε ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη γραμμή. Το πρώτο πιάτο ήταν μια σούπα σελινόριζας με καβουρδισμένα φουντούκια, ενώ στη συνέχεια σερβιρίστηκε καρέ αρνιού με κρούστα φιστικιού και συνοδευτικά λαχανικά. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με σοκολατένια μους.

Οι λαμπεροί καλεσμένοι

Όπως μετέδωσε το Reuters, ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Έλον Μασκ, σε μια εμφάνιση που σχολιάστηκε έντονα, καθώς σηματοδοτεί μια πιο ήρεμη φάση στις σχέσεις του με τον Τραμπ μετά τις πρόσφατες δημόσιες εντάσεις. Το Associated Press ανέφερε επίσης ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρισκόταν σε περίοπτη θέση μέσα στην East Room, με τον Τραμπ να σημειώνει ότι ο γιος του, Μπάρον, είναι μεγάλος θαυμαστής του Πορτογάλου.

Στη δεξίωση έδωσαν το «παρών» και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της τεχνολογικής σκηνής, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, και ο επικεφαλής της NVIDIA, Ζένσεν Χουάνγκ. Παρότι ορισμένες παρουσίες επιβεβαιώθηκαν από τα διεθνή πρακτορεία, ο Λευκός Οίκος δεν δημοσιοποίησε πλήρη λίστα συμμετεχόντων, κρατώντας το σύνολο των προσκεκλημένων ως επτασφράγιστο μυστικό.

Η απαστράπτουσα Μελάνια

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η παρουσία της Μελάνια Τραμπ, η οποία παρέστη με το γνώριμο, αυστηρά κομψό στυλ της. Με φόρεμα σε ήπιους τόνους και λιτή γραμμή, πρόσθεσε μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας στην αίθουσα, διατηρώντας το ήρεμο και σταθερό προφίλ που χαρακτηρίζει κάθε δημόσια εμφάνισή της. Η παρουσία της λειτούργησε σαν ήσυχη αλλά καθοριστική πινελιά στο συνολικό κλίμα της βραδιάς.

Trump Saudi Arabia

Το δείπνο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ενισχύσει τους δεσμούς της με το Ριάντ, με τη σκηνοθεσία της βραδιάς να δείχνει πως ο Τραμπ επέλεξε να πλαισιώσει τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο με πρόσωπα που ξεπερνούν τα σύνορα της πολιτικής και επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, την τεχνολογία και τον αθλητισμό.

APTOPIX Trump Saudi Arabia

