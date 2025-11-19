ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία συμφώνησαν για πυρηνική ενέργεια και μαχητικά F-35

Συμφωνίες των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας για την πυρηνική ενέργεια και την πώληση αεροσκαφών F-35

ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία συμφώνησαν για πυρηνική ενέργεια και μαχητικά F-35
AP
Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψαν την Τρίτη διμερείς συμφωνίες, οι οποίες αφορούν τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς και την άμυνα, με την ευκαιρία της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Τα δυο κράτη επικύρωσαν «κοινή διακήρυξη» για την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, η οποία «δημιουργεί τη νομική βάση για συνεργασία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων επί δεκαετίες» κατά τρόπο που θα εγγυάται «την τήρηση σθεναρών προτύπων για τη μη διάδοση» των πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με το κείμενο της αμερικανικής προεδρίας.

Ακόμη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να συναφθεί «μείζων συμφωνία πώλησης οπλισμού, που συμπεριλαμβάνει ιδίως μελλοντικές παραδόσεις F-35», αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών χαμηλής παρατηρησιμότητας με προηγμένες τεχνολογίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας

Ο πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, δήλωσε σήμερα κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ότι θέλει να εργαστεί για την αναγνώριση του Ισραήλ «το συντομότερο δυνατόν», εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, αναφερόμενος στη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση του Μεσανατολικού.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η πορεία προς μια λύση δύο κρατών έχει καθοριστεί με σαφήνεια», είπε ο Σαουδάραβας ηγέτης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συμπλήρωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική συζήτηση» για το θέμα αυτό με τον Τραμπ και ότι «θα εργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες το συντομότερο δυνατόν» για την επίτευξη του στόχου αυτού.

«Δεν γνώριζε τίποτα» για τη δολοφονία Κασόγκι

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σχετικά με τη δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι το 2018 στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και ένταση στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με το Ριάντ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα ότι το θύμα ήταν «ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πρόσωπο» και εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν «δεν γνώριζε τίποτα» για αυτήν την υπόθεση.

«Αναφέρεστε σε ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Πολλοί δεν συμπαθούσαν αυτόν τον άνδρα στον οποίο αναφέρεστε, είτε σας αρέσει είτε όχι, έγιναν πράγματα, αλλά εκείνος (σ.σ. ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν) δεν γνώριζε τίποτα», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, έχοντας στο πλευρό του τον de facto ηγέτη του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

«Μπορούμε να το αφήσουμε εδώ; Δεν χρειάζεται να φέρετε σε δύσκολη θέση τον προσκεκλημένο μας», συμπλήρωσε ο Τραμπ εμφανώς ενοχλημένος από την ερώτηση δημοσιογράφου του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως το NPR, υπενθυμίζουν πως η CIA είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είχε δώσει την εντολή για τη δολοφονία του Κασόγκι.

Από την πλευρά του, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος χαρακτήρισε σήμερα το συμβάν «οδυνηρό» για τη χώρα του, διαβεβαιώνοντας πως το Ριάντ έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες με στόχο να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Επικριτής της σαουδαραβικής εξουσίας, αφού ήταν προηγουμένως προσκείμενος σ’ αυτήν, ο Τζαμάλ Κασόγκι, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών, δολοφονήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018 μέσα στο προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη από πράκτορες που είχαν σταλεί από τη Σαουδική Αραβία. Το πτώμα του διαμελίσθηκε και δεν βρέθηκε ποτέ.

Επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων

Στον τομέα των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, υποσχέθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επενδύσεις ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις ΗΠΑ.

«Πιστεύουμε στο μέλλον της Αμερικής. Πιστεύω, κύριε πρόεδρε, ότι σήμερα και αύριο θα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι θα αυξήσουμε αυτά τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια για επενδύσεις», δήλωσε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, προς ικανοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ.

