Σαουδαραβικό δείπνο στον Λευκό Οίκο: Η εκθαμβωτική Μελάνια, η επιστροφή Μασκ και ο Ρονάλντο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ περπατούν για να υποδεχθούν τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για ένα δείπνο στο Λευκό Οίκο, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον

Το δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην Ανατολική Αίθουσα την Τρίτη το βράδυ, ήταν αντάξιο του υψηλού προσκεκλημένου.

Η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ σε μία διακριτική όπως χαρακτηρίζεται υποστήριξη προς τον φιλοξενούμενο πρίγκιπα, εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό στράπλες σμαραγδί φόρεμα, στα χρώματα της σημαίας της Σαουδικής Αραβίας, δημοιουργία του Elie Saab.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και ο Πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φτάνουν μέσω της Μπλε Αίθουσας για ένα δείπνο στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον AP/Alex Brandon

Η πρώτη κυρία συνόδευσε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο καθώς εκείνος ανακοίνωσε ότι η Σαουδική Αραβία θα αναβαθμιστεί σε «σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ» και ότι είχε υπογραφεί ένα στρατηγικό σύμφωνο άμυνας. Διάκριση που έχει δοθεί μόνο σε 20 χώρες, καθώς και στην Ταϊβάν .

Επαίνεσε επίσης τον πρίγκιπα διάδοχο για τη δέσμευσή του να επενδύσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύει την Πρώτη Κυρία Μελάνια και τον επισκέπτη Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε δείπνο στο Λευκό Οίκο, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον AP/Mark Schiefelbein

Η επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου στον Λευκό Οίκο έχει προκαλέσει αμφιλεγόμενες αντιδράσεις λόγω της δολοφονίας του αρθρογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018 και του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ συνοδεύουν τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σε δείπνο στο Λευκό Οίκο, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον AP/Mark Schiefelbein

Στο δείπνο, όπου ο πρίγκιπας παρέστη μαζί με μία σαουδαραβική αντιπροσωπεία και αρκετοί Αμερικανοί επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένου του Έλον Μασκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο μετά τη δραματική διαμάχη του με τον Τραμπ τον Ιούνιο.

Ο Έλον Μασκ κάθεται κατά τη διάρκεια δείπνου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον AP/Alex Brandon

Ο αστέρας του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν επίσης προσκεκλημένος, μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Ο ποδοσφαιριστής Κριστιάνο Ρονάλντο (δεξιά) ακούει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει κατά τη διάρκεια δείπνου προς τιμήν του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον AP/Alex Brandon

Ανάμεσα στους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου που παρευρέθηκαν ήταν οι Tim Cook της Apple, Charles Schwab, Mary Barra της General Motors, Albert Bourla της Pfizer, David Ellison του CBS News, Alex Karp της Palantir, Stephen Schwarzman της Blackstone Group, Jane Fraser της CitiGroup, καθώς και ο Ross Perot Jr., γιος του εκλιπόντος ανεξάρτητου υποψηφίου για την προεδρία Ross Perot, μεταξύ άλλων.

«Μακάρι να είχαμε περίπου 2.000 περισσότερες θέσεις», σχολίασε ο Τραμπ κάνοντας την πρόποση, δεσμευόμενος να φιλοξενήσει τους Σαουδάραβες για ένα δεύτερο δείπνο μόλις ολοκληρωθεί η επιχρυσωμένη αίθουσα χορού του σε περίπου δύο χρόνια.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ παρευρίσκονται σε δείπνο με τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον AP/Alex Brando

Διαβάστε επίσης