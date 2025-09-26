Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί μετά το στιγμιότυπο με τους Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ που κατεγράφη μέσα στο Marine One όταν προσγειώθηκε στην Ουάσινγκτον, το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, οι κάμερες «έπιασαν» τη Μελάνια να κουνάει το κεφάλι της και να κάνει χειρονομία προς τον Ντόναλντ Τραμπ, προτού εκείνος τη διακόψει με μία κίνηση του χεριού του, κουνώντας το δάχτυλο. Ωστόσο, αφού ολοκλήρωσαν τη συζήτηση, αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο πιασμένοι χέρι – χέρι, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτησε τους δημοσιογράφους.

Η «διαμάχη» ήταν για την κυλιόμενη σκάλα των Ηνωμένων Εθνών και όχι προσωπική σύγκρουση, σύμφωνα με αναγνώστες χειλιών.

Αν και στα κοινωνικά δίκτυα το στιγμιότυπο ερμηνεύτηκε ως έντονος καυγάς του ζευγαριού –σε στυλ ανάλογο με πρόσφατο περιστατικό ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και τη γυναίκα του– οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για αναστάτωση που προκλήθηκε από το τεχνικό πρόβλημα στην κυλιόμενη σκάλα στο Μανχάταν κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένα Εθνών, μία ημέρα νωρίτερα.

«Κατά την ερμηνεία μου, δεν θεωρώ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στη Μελάνια Τραμπ, αλλά στους υπευθύνους του Οργανισμού», ανέφερε ο εγκληματολόγος και ειδικός στην ανάγνωση χειλιών, Τζέρεμι Φρίμαν, ο οποίος έχει καταθέσει ως εμπειρογνώμονας σε δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, μιλώντας στη Daily Mail.

Σύμφωνα με τον Φρίμαν, η Μελάνια φαίνεται να λέει στον Τραμπ «συνέχισε», όταν η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά ενώ βρίσκονταν πάνω σε αυτήν. Ο Τραμπ απαντά, σύμφωνα με την ανάγνωση χειλιών: «Ήταν απίστευτο. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό;».

Στη συνέχεια, η Πρώτη Κυρία τού λέει: «Ντόναλντ, κοίταξέ με», πριν το ζευγάρι κατέβει από το ελικόπτερο και περπατήσει χέρι – χέρι στον χλοοτάπητα.

«Μόνο επειδή κρατούσαμε γερά το κιγκλίδωμα, αποφύγαμε την καταστροφή· είναι εκπληκτικό που δεν πέσαμε μπροστά, πάνω στις αιχμηρές άκρες αυτών των χαλύβδινων σκαλοπατιών με το πρόσωπο», επεσήμανε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για «σαμποτάζ» και απαίτησε να υπάρξουν συλλήψεις, επικαλούμενος ρεπορτάζ της Times of London που ανέφερε ότι υπάλληλοι του Οργανισμού είχαν αστειευτεί πως θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν την κυλιόμενη σκάλα ώστε να τον αναγκάσουν να περπατήσει έως την αίθουσα ομιλιών.

Δεύτερη ειδικός στην ανάγνωση χειλιών από τη Μεγάλη Βρετανία, η Νικόλα Χίκλινγκ, συμφωνεί ότι η συζήτηση δεν ήταν διαμάχη, αλλά έκφραση ανησυχίας και προστασίας.

Σύμφωνα με τη Χίκλινγκ, ο Τραμπ είπε στη Μελάνια: «Δεν μπορώ να τους συγχωρήσω, προσπάθησαν να σε βλάψουν», με εκείνη να απαντά: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μείνουμε ασφαλείς. Δεν είσαι ασφαλής».

Ο Τραμπ, κατά την ίδια ερμηνεία, καταλήγει σε απειλητικό τόνο: «Τελείωσαν, πρέπει να τους προκαλέσουμε».

