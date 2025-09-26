Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τον «καυγά» ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τη γυναίκα του, μέσα στο Marine One

Newsbomb

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί μετά το στιγμιότυπο με τους Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ που κατεγράφη μέσα στο Marine One όταν προσγειώθηκε στην Ουάσινγκτον, το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, οι κάμερες «έπιασαν» τη Μελάνια να κουνάει το κεφάλι της και να κάνει χειρονομία προς τον Ντόναλντ Τραμπ, προτού εκείνος τη διακόψει με μία κίνηση του χεριού του, κουνώντας το δάχτυλο. Ωστόσο, αφού ολοκλήρωσαν τη συζήτηση, αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο πιασμένοι χέρι – χέρι, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτησε τους δημοσιογράφους.

Η «διαμάχη» ήταν για την κυλιόμενη σκάλα των Ηνωμένων Εθνών και όχι προσωπική σύγκρουση, σύμφωνα με αναγνώστες χειλιών.

Αν και στα κοινωνικά δίκτυα το στιγμιότυπο ερμηνεύτηκε ως έντονος καυγάς του ζευγαριού –σε στυλ ανάλογο με πρόσφατο περιστατικό ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και τη γυναίκα του– οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για αναστάτωση που προκλήθηκε από το τεχνικό πρόβλημα στην κυλιόμενη σκάλα στο Μανχάταν κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένα Εθνών, μία ημέρα νωρίτερα.

«Κατά την ερμηνεία μου, δεν θεωρώ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε φραστικά στη Μελάνια Τραμπ, αλλά στους υπευθύνους του Οργανισμού», ανέφερε ο εγκληματολόγος και ειδικός στην ανάγνωση χειλιών, Τζέρεμι Φρίμαν, ο οποίος έχει καταθέσει ως εμπειρογνώμονας σε δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, μιλώντας στη Daily Mail.

Σύμφωνα με τον Φρίμαν, η Μελάνια φαίνεται να λέει στον Τραμπ «συνέχισε», όταν η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά ενώ βρίσκονταν πάνω σε αυτήν. Ο Τραμπ απαντά, σύμφωνα με την ανάγνωση χειλιών: «Ήταν απίστευτο. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό;».

Στη συνέχεια, η Πρώτη Κυρία τού λέει: «Ντόναλντ, κοίταξέ με», πριν το ζευγάρι κατέβει από το ελικόπτερο και περπατήσει χέρι – χέρι στον χλοοτάπητα.

«Μόνο επειδή κρατούσαμε γερά το κιγκλίδωμα, αποφύγαμε την καταστροφή· είναι εκπληκτικό που δεν πέσαμε μπροστά, πάνω στις αιχμηρές άκρες αυτών των χαλύβδινων σκαλοπατιών με το πρόσωπο», επεσήμανε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για «σαμποτάζ» και απαίτησε να υπάρξουν συλλήψεις, επικαλούμενος ρεπορτάζ της Times of London που ανέφερε ότι υπάλληλοι του Οργανισμού είχαν αστειευτεί πως θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν την κυλιόμενη σκάλα ώστε να τον αναγκάσουν να περπατήσει έως την αίθουσα ομιλιών.

Δεύτερη ειδικός στην ανάγνωση χειλιών από τη Μεγάλη Βρετανία, η Νικόλα Χίκλινγκ, συμφωνεί ότι η συζήτηση δεν ήταν διαμάχη, αλλά έκφραση ανησυχίας και προστασίας.

Σύμφωνα με τη Χίκλινγκ, ο Τραμπ είπε στη Μελάνια: «Δεν μπορώ να τους συγχωρήσω, προσπάθησαν να σε βλάψουν», με εκείνη να απαντά: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μείνουμε ασφαλείς. Δεν είσαι ασφαλής».

Ο Τραμπ, κατά την ίδια ερμηνεία, καταλήγει σε απειλητικό τόνο: «Τελείωσαν, πρέπει να τους προκαλέσουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:59ΚΟΣΜΟΣ

Κίρα Νάιτλι: «Σφράγισε» το τέλος της από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» - «Χαρούμενη που υπήρξα μέρος αυτής της εμπειρίας»

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μία σπάνια εξομολόγηση για την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του - «Το να ξεπερνάς αυτές τις στιγμές είναι που μας διαμορφώνει»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – Δείτε εικόνες

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Le Figaro - Ο Τραμπ χλευάζει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Ξέρει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον για τις νοθευμένες εκλογές»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Στον τελικό ο Προμηθέας, απέκλεισε την ΑΕΚ

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αποσύρει την προσπάθεια επιβολής αυστηρών κανόνων για το ντονέρ κεμπάπ στην ΕΕ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκη: Ο στατικός ηλεκτρισμός «χτυπά» επισκέπτες και τουρίστες στον σταθμό Βενιζέλου

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

18:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - Βροχές και καταιγίδες από το Σάββατο βράδυ

18:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Τραμπ διευκολύνει με διάταγμα τη συμφωνία πώλησης του TikTok - Στα 14 δισ. δολάρια η αξία του

18:48LIFESTYLE

Βρίσκουν τη θέση τους στη βραδινή ζώνη – Τι ώρα θα προβάλλονται πλέον οι σειρές

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Σε πλήρη παράταξη το… τρομακτικό «πράσινο» ρόστερ

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Politico - Σχέδιο «μαμούθ» της ΕΕ: 140 δισ. ευρώ για την Ουκρανία από δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια

18:36LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Άννα ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος από τους βιαστές της

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα – Το Reuters αποδομεί τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: 36χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του» - Μαζικές αποχωρήσεις όταν ανέβηκε στο βήμα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις - Τι αναφέρει το αεροδρόμιο

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο σκηνοθέτης, συγγραφέας και ηθοποιός Νίκος Περέλης

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:36LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Η Άννα ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος από τους βιαστές της

17:33LIFESTYLE

Έξαλλοι οι θαυμαστές του «Law and Order» για τη δολοφονία πρωταγωνιστή στην πρεμιέρα της 27ης σεζόν

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης πιάστηκε σε LIVE μετάδοση – «Τι κάνεις στο σπίτι μου;»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – Δείτε εικόνες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας, παρά το ότι έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής

19:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Στον τελικό ο Προμηθέας, απέκλεισε την ΑΕΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ