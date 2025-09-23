Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΠΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, βρέθηκαν σε μια αμήχανη θέση κατά την άφιξή τους στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζονταν να ανέβουν, η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά, αναγκάζοντας το ζεύγος Τραμπ να συνεχίσουν ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια.

Ο Αμερικανός ηγέτης χαμογέλασε και έδειξε τον μπλοκαρισμένο μηχανισμό καθώς οι δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν. Δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τη συνομιλία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη συνέχεια ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση κατηγορώντας τον ΟΗΕ για αδράνεια στην επίλυση των παγκόσμιων συγκρούσεων. Καθώς ο Αμερικανός ηγέτης ξεκινούσε την ομιλία του, ο τηλεπροβολέας του ήταν απενεργοποιημένος.

«Το μόνο που πήρα από τον ΟΗΕ ήταν ένα χαλασμένο τηλεοπτικό υποβολέα και μια κυλιόμενη σκάλα», σχολίασε ο Τραμπ.