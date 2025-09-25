«Τριπλή δολιοφθορά» εις βάρος του στον ΟΗΕ καταγγέλλει ο Τραμπ

«Στη χαλασμένη σκάλα θα μπορούσαμε να τραυματιστούμε εγώ και η Μελάνια» – Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά έρευνα και συλλήψεις

Χρύσα Γρίβα

Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ
Η στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ
AP Images
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά έρευνα και συλλήψεις, υποστηρίζοντας ότι η βλάβη στην κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του ίδιου και της Μελάνια Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος έκανε λόγο για «τριπλή δολιοφθορά» στην επίσκεψή του στον ΟΗΕ, αναφερόμενος στο περιστατικό με την κυλιόμενη σκάλα, στη βλάβη του αυτόματου προτζέκτορα κειμένου (teleprompter) και στο γεγονός ότι η ομιλία του δεν ακουγόταν καθαρά στην αίθουσα, ακόμα και από τη σύζυγό του.

«Μόνο επειδή κρατιόμασταν δεν πέσαμε»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα γεγονότα «πραγματική ντροπή», γράφοντας: «Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία πολύ ύποπτα περιστατικά! Είναι θαύμα που η Μελάνια κι εγώ δεν πέσαμε μπροστά, με το πρόσωπο πάνω στις κοφτερές ατσάλινες σκάλες. Μόνο επειδή κρατιόμασταν κρατούσαμε γερά το κιγκλίδωμα αποφύγαμε την καταστροφή».

Ο Τραμπ, επικαλούμενος και δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, έκανε λόγο για δολιοφθορά, σημειώνοντας πως η εφημερίδα Sunday Times είχε αναφέρει ότι υπάλληλοι του ΟΗΕ αστειεύονταν με την ιδέα να απενεργοποιήσουν κυλιόμενες σκάλες και ασανσέρ για να «πειράξουν» τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Οι υπεύθυνοι πρέπει να συλληφθούν», τόνισε.

«Δεν ακουγόσουν»: Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ για την ομιλία του

Ο Τραμπ εξέφρασε οργή και για τα προβλήματα στον ήχο, τα οποία επιβεβαίωσε και η Μελάνια.

«Μου είπαν ότι το ηχητικό σύστημα ήταν εντελώς εκτός λειτουργίας στην αίθουσα. Οι ηγέτες, εκτός αν χρησιμοποιούσαν τα ακουστικά μετάφρασης, δεν μπορούσαν να ακούσουν τίποτα. Στο τέλος της ομιλίας, η πρώτη που είδα ήταν η Μελάνια, που καθόταν μπροστά. Τη ρώτησα “Πώς τα πήγα;” και εκείνη μου είπε: “Δεν άκουσα λέξη”».

Αξιωματούχος του ΟΗΕ απάντησε στη Daily Mail ότι το σύστημα ήχου είναι έτσι σχεδιασμένο εδώ και δεκαετίες, ώστε οι παρευρισκόμενοι να ακούν μέσω των ακουστικών μεταφράσεων σε έξι γλώσσες. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Τραμπ και η σύζυγός του δεν είχαν ενημερωθεί.

Το teleprompter που «έσβησε»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη βλάβη του teleprompter: «Έσβησε εντελώς τη στιγμή που ξεκίνησα να μιλάω. Αναγκάστηκα να συνεχίσω την ομιλία χωρίς αυτό και ξαναλειτούργησε περίπου 15 λεπτά αργότερα».

Εκπρόσωπος του ΟΗΕ δήλωσε ότι το teleprompter χειριζόταν η ομάδα του Λευκού Οίκου εκείνη τη στιγμή.

Παρά τα παραπάνω, ο Τραμπ επέμεινε πως τα γεγονότα δεν ήταν τυχαία: «Δεν ήταν σύμπτωση. Ήταν τριπλή δολιοφθορά στον ΟΗΕ. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Στέλνω επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες και ζητώ άμεση έρευνα. Όλες οι κάμερες ασφαλείας στο κυλιόμενο πρέπει να διατηρηθούν, ειδικά εκείνη που δείχνει το κουμπί ανάγκης. Η Μυστική Υπηρεσία εμπλέκεται».

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως το περιστατικό αποδεικνύει ότι «ο ΟΗΕ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκε».

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου Στεφάν Ντουζαρίκ, η έρευνα έδειξε ότι πιθανότατα το περιστατικό στην κυλιόμενη σκάλα προκλήθηκε από τον εικονολήπτη του Τραμπ, που ανέβαινε τις σκάλες περπατώντας ανάποδα. Η κεντρική μονάδα του μηχανήματος έδειξε ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας στο πάνω μέρος της σκάλας.

«Το σύστημα ασφαλείας υπάρχει για να αποτρέπει τον εγκλωβισμό αντικειμένων ή ατόμων στα γρανάζια», εξήγησε ο Ντουζαρίκ, προσθέτοντας ότι ο τεχνικός του ΟΗΕ επανεκκίνησε το κυλιόμενο μόλις η αντιπροσωπεία ανέβηκε στον δεύτερο όροφο. Στη συνέχεια λειτούργησε κανονικά όλη την ημέρα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο Λευκός Οίκος, ερωτηθείς αν αποδέχεται την εξήγηση του ΟΗΕ, δεν σχολίασε.

«ΟΗΕ σημαίνει… χαλασμένα μηχανήματα»

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ αξιοποίησε το περιστατικό για να υποστηρίξει ότι «ο ΟΗΕ είναι ένας οργανισμός που δεν λειτουργεί». «Τερμάτισα επτά πολέμους, διαπραγματεύτηκα με ηγέτες χωρών και δεν έλαβα ούτε ένα τηλεφώνημα από τον ΟΗΕ για να βοηθήσει. Δεν ήταν εκεί. Ποιος ο λόγος ύπαρξής του;», διερωτήθηκε.

«Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τον ΟΗΕ: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένα χαλασμένο teleprompter».

Επανέλαβε δε τις κατηγορίες του και το βράδυ της Τετάρτης, γράφοντας: «Δεν είναι τυχαίο που ο ΟΗΕ δεν μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε».

Παρά τα προβλήματα, ο Τραμπ δήλωσε ικανοποιημένος από την απήχηση της ομιλίας του: «Τα καλά νέα είναι ότι η ομιλία πήρε εξαιρετικές κριτικές. Ίσως εκτίμησαν ότι λίγοι θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που έκανα εγώ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Καλοσκάμης μοιάζει σαν να είναι απλά στην αφετηρία – «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός σε εργοστάσιο στην Αταλάντη

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Για «τριπλή δολιοφθορά» εις βάρος του καταγγέλλει τον ΟΗΕ ο Τραμπ για τις κυλιόμενες, τον προτζέκτορα και τον ήχο: «Εγώ και η Μελάνια θα μπορούσαμε να τραυματιστούμε»

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Το «όραμα του τούνελ»: Πώς ο Νετανιάχου χρησιμοποιεί την αρχαιολογία για να «εξαφανίσει» τους Παλαιστίνιους

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονο αγγελούδι «έσβησε» ξαφνικά

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:03ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Kaizen Gaming αναδεικνύεται «Operator of the Year» στα SBC Awards 2025

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό και έκλεισε για μισή ώρα η έξοδος προς Λαμία

13:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok: Πάνω από 4,5 εκατ. οι χρήστες στην Ελλάδα

13:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Rolling Stones: Ανακοίνωσαν την επανέκδοση του θρυλικού άλμπουμ τους «Black And Blue»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ταυτοποιήθηκε μετά από 20 χρόνια η «γυναίκα με τα ροζ» - Οι 44 «cold cases» που ερευνά η Interpol στην Ευρώπη

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Ερντογάν έκανε παρέλαση προκλήσεων στον ΟΗΕ - Έπρεπε να προστατεύσει το κύρος της χώρας ο Μητσοτάκης»

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε και εξαπατούσε ηλικιωμένους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Πάνω από 500.000 ευρώ η λεία της

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να τερματίσουν τον πόλεμο ή να βρουν καταφύγια

13:24LIFESTYLE

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Πότε κάνει πρεμιέρα στο MEGA

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τον κιτρινόμαυρο χορηγό (video)

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραία επικίνδυνες οι επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για την παράνομη χρηματοδότηση από Καντάφι - Θα εγκλειστεί ακόμη και αν ασκήσει έφεση

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Φωκίδα: 5χρονο αγγελούδι «έσβησε» ξαφνικά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Αυτή είναι η υδατοστεγής πόρτα που συνέθλιψε τον 20χρονο Τάσο - Βίντεο ντοκουμέντο

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δωρεά «μαμούθ» 115.000 ευρώ από τον Τούρκο μεγιστάνα Ali Sabanci στο νοσοκομείο

13:13LIFESTYLE

«Χρειαζόταν 2 γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άντρας»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη που προκάλεσε αντιδράσεις

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικός εκβρασμός ζιφιών στη Νότια Κρήτη- Μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εάν το κινητό τηλέφωνο σας έχει γίνει αργό, απενεργοποιήστε αμέσως αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την απόδοσή του

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνέντευξη στο Newsbomb: Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

10:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι: «Διαλύθηκε το χέρι του παιδιού μου στο σχολείο που 14χρονος φωτογράφισε 9χρονο ημίγυμνο» - Τι καταγγέλλει μητέρα πρώην μαθήτριας

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε και για τροχαίο που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό αθλητή

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό - Ακινητοποιήθηκε φορτηγό και έκλεισε για μισή ώρα η έξοδος προς Λαμία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ