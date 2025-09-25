«Τριπλή δολιοφθορά» εις βάρος του στον ΟΗΕ καταγγέλλει ο Τραμπ

Η στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά έρευνα και συλλήψεις, υποστηρίζοντας ότι η βλάβη στην κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του ίδιου και της Μελάνια Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος έκανε λόγο για «τριπλή δολιοφθορά» στην επίσκεψή του στον ΟΗΕ, αναφερόμενος στο περιστατικό με την κυλιόμενη σκάλα, στη βλάβη του αυτόματου προτζέκτορα κειμένου (teleprompter) και στο γεγονός ότι η ομιλία του δεν ακουγόταν καθαρά στην αίθουσα, ακόμα και από τη σύζυγό του.

«Μόνο επειδή κρατιόμασταν δεν πέσαμε»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα γεγονότα «πραγματική ντροπή», γράφοντας: «Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία πολύ ύποπτα περιστατικά! Είναι θαύμα που η Μελάνια κι εγώ δεν πέσαμε μπροστά, με το πρόσωπο πάνω στις κοφτερές ατσάλινες σκάλες. Μόνο επειδή κρατιόμασταν κρατούσαμε γερά το κιγκλίδωμα αποφύγαμε την καταστροφή».

Ο Τραμπ, επικαλούμενος και δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, έκανε λόγο για δολιοφθορά, σημειώνοντας πως η εφημερίδα Sunday Times είχε αναφέρει ότι υπάλληλοι του ΟΗΕ αστειεύονταν με την ιδέα να απενεργοποιήσουν κυλιόμενες σκάλες και ασανσέρ για να «πειράξουν» τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Οι υπεύθυνοι πρέπει να συλληφθούν», τόνισε.

«Δεν ακουγόσουν»: Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ για την ομιλία του

Ο Τραμπ εξέφρασε οργή και για τα προβλήματα στον ήχο, τα οποία επιβεβαίωσε και η Μελάνια.

«Μου είπαν ότι το ηχητικό σύστημα ήταν εντελώς εκτός λειτουργίας στην αίθουσα. Οι ηγέτες, εκτός αν χρησιμοποιούσαν τα ακουστικά μετάφρασης, δεν μπορούσαν να ακούσουν τίποτα. Στο τέλος της ομιλίας, η πρώτη που είδα ήταν η Μελάνια, που καθόταν μπροστά. Τη ρώτησα “Πώς τα πήγα;” και εκείνη μου είπε: “Δεν άκουσα λέξη”».

Αξιωματούχος του ΟΗΕ απάντησε στη Daily Mail ότι το σύστημα ήχου είναι έτσι σχεδιασμένο εδώ και δεκαετίες, ώστε οι παρευρισκόμενοι να ακούν μέσω των ακουστικών μεταφράσεων σε έξι γλώσσες. Ωστόσο, φαίνεται πως ο Τραμπ και η σύζυγός του δεν είχαν ενημερωθεί.

Το teleprompter που «έσβησε»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη βλάβη του teleprompter: «Έσβησε εντελώς τη στιγμή που ξεκίνησα να μιλάω. Αναγκάστηκα να συνεχίσω την ομιλία χωρίς αυτό και ξαναλειτούργησε περίπου 15 λεπτά αργότερα».

Εκπρόσωπος του ΟΗΕ δήλωσε ότι το teleprompter χειριζόταν η ομάδα του Λευκού Οίκου εκείνη τη στιγμή.

Παρά τα παραπάνω, ο Τραμπ επέμεινε πως τα γεγονότα δεν ήταν τυχαία: «Δεν ήταν σύμπτωση. Ήταν τριπλή δολιοφθορά στον ΟΗΕ. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Στέλνω επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες και ζητώ άμεση έρευνα. Όλες οι κάμερες ασφαλείας στο κυλιόμενο πρέπει να διατηρηθούν, ειδικά εκείνη που δείχνει το κουμπί ανάγκης. Η Μυστική Υπηρεσία εμπλέκεται».

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως το περιστατικό αποδεικνύει ότι «ο ΟΗΕ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκε».

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου Στεφάν Ντουζαρίκ, η έρευνα έδειξε ότι πιθανότατα το περιστατικό στην κυλιόμενη σκάλα προκλήθηκε από τον εικονολήπτη του Τραμπ, που ανέβαινε τις σκάλες περπατώντας ανάποδα. Η κεντρική μονάδα του μηχανήματος έδειξε ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας στο πάνω μέρος της σκάλας.

«Το σύστημα ασφαλείας υπάρχει για να αποτρέπει τον εγκλωβισμό αντικειμένων ή ατόμων στα γρανάζια», εξήγησε ο Ντουζαρίκ, προσθέτοντας ότι ο τεχνικός του ΟΗΕ επανεκκίνησε το κυλιόμενο μόλις η αντιπροσωπεία ανέβηκε στον δεύτερο όροφο. Στη συνέχεια λειτούργησε κανονικά όλη την ημέρα, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο Λευκός Οίκος, ερωτηθείς αν αποδέχεται την εξήγηση του ΟΗΕ, δεν σχολίασε.

«ΟΗΕ σημαίνει… χαλασμένα μηχανήματα»

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ αξιοποίησε το περιστατικό για να υποστηρίξει ότι «ο ΟΗΕ είναι ένας οργανισμός που δεν λειτουργεί». «Τερμάτισα επτά πολέμους, διαπραγματεύτηκα με ηγέτες χωρών και δεν έλαβα ούτε ένα τηλεφώνημα από τον ΟΗΕ για να βοηθήσει. Δεν ήταν εκεί. Ποιος ο λόγος ύπαρξής του;», διερωτήθηκε.

«Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τον ΟΗΕ: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένα χαλασμένο teleprompter».

Επανέλαβε δε τις κατηγορίες του και το βράδυ της Τετάρτης, γράφοντας: «Δεν είναι τυχαίο που ο ΟΗΕ δεν μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε».

Παρά τα προβλήματα, ο Τραμπ δήλωσε ικανοποιημένος από την απήχηση της ομιλίας του: «Τα καλά νέα είναι ότι η ομιλία πήρε εξαιρετικές κριτικές. Ίσως εκτίμησαν ότι λίγοι θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που έκανα εγώ».

