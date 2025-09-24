Λευκός Οίκος: Το πορτραίτο του Μπάιντεν αντικαταστάθηκε από ένα… αυτόματο στυλό – Δείτε βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το Presidential Walk of Fame κατά μήκος του διαδρόμου έξω από την Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

«Η Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας έφτασε στη Στοά της Δυτικής Πτέρυγας», έγραψε η ειδική βοηθός του προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας, Μάργκο Μάρτιν, σε αποψινή (24/09) ανάρτηση, με ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται ασπρόμαυρα πορτραίτα προέδρων σε χρυσές κορνίζες κατά μήκος της στοάς.

Ωστόσο, η εικόνα που επιλέχθηκε για έναν πρώην πρόεδρο ξεχωρίζει: Δεν υπάρχει εικόνα του Τζο Μπάιντεν, αντιθέτως εκπροσωπείται από μία φωτογραφία ενός… αυτόματου στυλό.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… ?️? pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε έρευνα για τις πράξεις του Μπάιντεν και τη χρήση της αυτόματης υπογραφής, όπως αναφέρει το CNN. Ο Μπάιντεν απέρριψε τότε τις υποδείξεις στο υπόμνημα του Τραμπ, επισημαίνοντας: «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Πήρα τις αποφάσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου σχετικά με τις χάρες, τα εκτελεστικά διατάγματα, τη νομοθεσία και τις διακηρύξεις. Οιαδήποτε υπόδειξη ότι δεν το έκανα, είναι γελοία και ψευδής».