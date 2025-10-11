Σπάνια εμπλοκή της Μελάνια Τραμπ - Γιατί διαπραγματεύτηκε απευθείας με τον Πούτιν

H Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κρατάει αποστάσεις από την ενεργό πολιτική και την εμπλοκή της στις υποθέσεις του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, αν και οι όποιες παρεμβάσεις της, συνήθως εισακούονται από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πρόσφατα, η Μελάνια Τραμπ, αποκάλυψε ότι 8 παιδιά από την Ουκρανία επέστρεψαν στις οικογένειές τους μετά από απευθείας διαπραγματεύσεις που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ μιλάει στο Μεγάλο Φουαγιέ του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον AP/Alex Brandon

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του AP, η προσπάθεια ξεκίνησε τον Αύγουστο μέσω μιας επιστολής που παρέδωσε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν σε αμερικανικό έδαφος. Μετά την παραλαβή της επιστολής, ο Ρώσος ηγέτης απάντησε γραπτώς και από εκείνη τη στιγμή και οι δύο κυβερνήσεις άνοιξαν συγκεκριμένο δίαυλο επικοινωνίας για την επιστροφή των ανηλίκων.

Η Μελάνια Τραμπ είπε ότι οι επαφές με το Κρεμλίνο πραγματοποιήθηκαν καλή τη πίστη και τόνισε την προθυμία των ρωσικών αρχών να παράσχουν τα απαραίτητα στοιχεία για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα και τις συνθήκες των ανηλίκων, μετέδωσε το Europa Press.

Μεταξύ αυτών των οκτώ παιδιών, τρία χωρίστηκαν από τους γονείς τους και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ως αποτέλεσμα των μαχών στο μέτωπο, ενώ άλλα πέντε χωρίστηκαν κατά τη διέλευση των συνόρων στη μέση του πολέμου.

Στην ομιλία της η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση όσων, αφού εκτοπίστηκαν κατά την παιδική ηλικία, έφτασαν στην ηλικία της ενηλικίωσης στο εξωτερικό.

«Το έργο μας συνεχίζεται, με στόχο την επανένωση περισσότερων παιδιών στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε η Μελάνια Τραμπ.

Οι πρόσφατοι επαναπατρισμοί έρχονται σε ένα πλαίσιο διεθνών καταγγελιών για απέλαση και αναγκαστική μεταφορά παιδιών από κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές.

Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής κυβέρνησης, χιλιάδες παιδιά έχουν μεταφερθεί από την Ουκρανία στη Ρωσία ή σε εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο, περιπτώσεις που αναφέρθηκαν σε διεθνείς οργανισμούς.

Από την πλευρά τους, οι ρωσικές αρχές υπερασπίστηκαν την ενέργειά τους ως μέτρο προστασίας των παιδιών απέναντι στους κινδύνους πολέμου, επιχείρημα που διαψεύστηκε από Ουκρανούς αξιωματούχους και πολυμερείς οργανισμούς, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτή η διαδικασία επαναπατρισμού αντιπροσωπεύει ένα σπάνιο γεγονός στη διπλωματική σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας.

