Τραμπ σε Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα»

Στην ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και ενώπιον δεκάδων ηγετών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη συζύγό του Μελάνια, η οποία καθόταν στα έδρανα της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

«Η πρώτη κυρία είναι σε εξαιρετική φόρμα», είπε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια από την αίθουσα, «είμαστε και οι δύο σε εξαιρετική φόρμα».