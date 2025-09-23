Τραμπ σε Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα»
Η «επιστροφή» του Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ μετά την επανεκλογή του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στην ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και ενώπιον δεκάδων ηγετών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη συζύγό του Μελάνια, η οποία καθόταν στα έδρανα της αμερικανικής αντιπροσωπείας.
«Η πρώτη κυρία είναι σε εξαιρετική φόρμα», είπε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια από την αίθουσα, «είμαστε και οι δύο σε εξαιρετική φόρμα».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ σε Μελάνια: «Είναι σε εξαιρετική φόρμα»
19:03 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Με σακάκι ο Ζελένσκι στον ΟΗΕ για να μην εξοργίσει τον Τραμπ
18:50 ∙ TRAVEL
Κύθηρα: Ένας παράδεισος βγαλμένος από μύθο
11:02 ∙ LIFESTYLE