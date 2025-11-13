Ο Έλον Μασκ δημοσιεύει μια φλεγόμενη ιταλική σημαία: «Η Ιταλία εξαφανίζεται»

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο μεγιστάνας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημογραφική κρίση. Ανάλογη ανάρτηση είχε κάνει και για την Ελλάδα 

Ο Έλον Μασκ δημοσιεύει μια φλεγόμενη ιταλική σημαία: «Η Ιταλία εξαφανίζεται»
«Η Ιταλία εξαφανίζεται» γράφει ο Έλον Μασκ στην πλατφόρμα Χ, σχολιάζοντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τη γεννητικότητα στη χώρα. Μέσα σε λίγες ώρες η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια, προκαλώντας έντονη συζήτηση στην Ιταλία.

Το σχόλιο του Μασκ ήρθε ως απάντηση σε ανάρτηση που ανέφερε ότι το 2024 οι γεννήσεις στην Ιταλία μειώθηκαν στις 370.000, με τον μέσο δείκτη γονιμότητας να περιορίζεται στα 1,13 παιδιά ανά γυναίκα. Αυτός είναι ο μικρότερος αριθμός γεννήσεων από την ενοποίηση της χώρας.

Ο δισεκατομμυριούχος, γνωστός για τις παρεμβάσεις του σχετικά με τη δημογραφική κρίση στη Δύση, μετέτρεψε ένα στατιστικό δείκτη σε παγκόσμιο προειδοποιητικό μήνυμα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν και για την Ελλάδα.

Το 2023 είχε επανέλθει με το κατηγορηματικό «Η Ιταλία εξαφανίζεται!».

Κατά την παρουσία του στο πολιτικό φεστιβάλ Atreju στη Ρώμη είχε δηλώσει: «Οι πολιτισμοί δεν πεθαίνουν από τους πολέμους, αλλά όταν σταματούν να κάνουν παιδιά».

Για τον Μασκ, η γέννηση νέων γενεών είναι το θεμέλιο κάθε πολιτισμού: χωρίς παιδιά, δεν υπάρχει ούτε καινοτομία, ούτε οικονομία, ούτε μέλλον.

Τα στοιχεία της ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας Istat καταγράφουν συνεχή μείωση του πληθυσμού: στις 30 Ιουνίου 2025 οι κάτοικοι της Ιταλίας ανέρχονταν σε περίπου 58,9 εκατομμύρια, λιγότεροι σε σχέση με την αρχή του έτους.

Μια τάση που αντανακλά ένα υπαρκτό πρόβλημα, πίσω από το «καμπανάκι» που έκρουσε ο Μασκ.

Η ανάρτησή του προκάλεσε έντονο δημόσιο διάλογο: άλλοι κάνουν λόγο για υπερβολή, ενώ άλλοι αναγνωρίζουν ότι, παρά τη δραματική της διατύπωση, η φράση του Μασκ φωτίζει μια δύσκολη πραγματικότητα που η Ιταλία δεν μπορεί πια να αγνοήσει.

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Έλον Μασκ προχώρησε σε ανάλογη ανάρτηση για την Ελλάδα. Τα σοκαριστικά στοιχεία του δημογραφικού για τη χώρα μας, και το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, δεν πέρασαν τότε απαρατήρητα από τον Έλον Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος ανέβασε στο Χ μια ανάρτηση-καμπανάκι για το έθνος μας.

«Ο θάνατος της Ελλάδας», ήταν τα λόγια του, κι ακολουθούσε η είδηση για τα 700 κλειστά σχολεία...

