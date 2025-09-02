Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ

Ο Κέβιν Κόστνερ ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ένα φλογερό ειδύλλιο με την πρώην σύζυγο του δισεκατομμυριούχου, Alec Gores. Ο 70χρονος σταρ της σειράς Yellowstone βγαίνει με την 46χρονη σκηνοθέτη Kelly Noonan Gores, με τους ψίθυρους για το ειδύλλιό τους να φουντώνουν από την περασμένη εβδομάδα.

Αφού και οι δύο έκαναν χωριστές εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Εμπειρίας της Ημέρας Εργασίας JAS στο Snowmass Village κοντά στο Άσπεν το σαββατοκύριακο, οι εικασίες για τη σχέση τους έχουν ενταθεί. «Ο Kέβιν βγαίνει και είναι ξανά χαρούμενος μετά από μια πολύ σκοτεινή περίοδο στη ζωή του», δήλωσε μια πηγή αποκλειστικά στην Daily Mail. «Βγαίνει με την Kέλι. Ήταν μαζί στο Άσπεν στο τέλος Ιουλίου. Προσπάθησε να κρατήσει τα πράγματα κρυφά γιατί δεν θέλει να ξεφύγει όλο αυτό».

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος βίωσε ένα δύσκολο και δημόσιο διαζύγιο από την Christine Baumgartner πέρυσι, γύρισε σελίδα στη ζωή του με ήρεμη αισιοδοξία. Ο εκκολαπτόμενος έρωτάς του με τη Noonan Gores, λένε οι πηγές, του προσφέρει ακριβώς τη σύντροφο και την ισορροπία που αναζητούσε. «Τη θεωρεί πολύ καλή, σούπερ σέξι και του αρέσει να κάνει παρέα μαζί της».

«Είναι ακριβώς ο τύπος του και έχουν πολλά κοινά: την ύπαιθρο, τα σπορ — της αρέσει να κάνει σερφ — τους μεγάλους περιπάτους με τα σκυλιά», πρόσθεσε η πηγή. «Επίσης, έχει μικρά παιδιά και τα λατρεύει, οπότε το βρίσκει χαριτωμένο. Λέει ότι είναι απλώς "χαλαρή", κάτι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Μπορεί να αποκτήσει σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα θέλει όμως η Kέλι είναι ο στόχος του αυτή τη στιγμή και οι δύο απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου», πρόσθεσε η πηγή.

H Kelly Noonan Gores

Το διαζύγιό του τον πλήγωσε και τον έκανε να αποσυρθεί από τον τομέα των σχέσεων, αλλά όσοι βρίσκονται κοντά του λένε ότι το Άσπεν, που αποτελούσε εδώ και καιρό καταφύγιο για τον ηθοποιό, έχει γίνει το φόντο για νέα ξεκινήματα.

Ο Costner χώρισε από την Baumgartner τον Μάιο του 2023 μετά από 18 χρόνια γάμου, τερματίζοντας επίσημα τη σχέση τους τον περασμένο Φεβρουάριο. Η δικαστική μάχη ήταν σκληρή, με τον Κόστνερ τελικά να πληρώνει 63.209 δολάρια το μήνα σε διατροφή- πολύ λιγότερα από τα 248.000 δολάρια που είχε απαιτήσει η πρώην σύζυγός του.

Επίσης, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το παραθαλάσσιο κτήμα του στην Carpinteria, αξίας 145 εκατομμυρίων δολαρίων. Από τότε είχε καταλήξει στην εργένικη ζωή, τραβώντας τα βλέμματα με φημολογούμενες σχέσεις με την Jewel, τη Sharon Stone, την Jennifer Lopez και την January Jones.

Την Παρασκευή, η Daily Mail επιβεβαίωσε ότι ο ηθοποιός βγαίνει με την Gores, μια καταξιωμένη σκηνοθέτη και συγγραφέα «Ο Kέβιν είναι σαν παιδί όταν μπαίνει σε οποιαδήποτε νέα σχέση επειδή έχει "καεί", αλλά πιστεύει επίσης στην αληθινή αγάπη και αν η Κέλι ήταν κάποια που θα του το ξυπνούσε αυτό, θα ήταν υπέροχο». Το Us Weekly ανέφερε επίσης ότι το ζεύγος δε βιάζεται να περάσει στο επόμενο στάδιο, ειδικά επειδή η γεωγραφία λειτουργεί εναντίον τους - ο Κόστνερ ζει στην Carpinteria, ενώ η Noonan έχει την έδρα της περίπου 100 μίλια μακριά, στο Manhattan Beach.

Η Gores παντρεύτηκε τον 72χρονο δισεκατομμυριούχο, Alec Gores το 2016. Το ζευγάρι ανακοίνωσε το διαζύγιό του τον Δεκέμβριο του 2024 και έχουν μια 6χρονη κόρη, την Ράιλι. Στο Instagram, περιγράφει τον εαυτό της ως σκηνοθέτη, συγγραφέα και παρουσιάστρια, καθώς και ως «Μαμά, φαν του διαλογισμού, τρελή με τον αθλητισμό».

Ο Κόστνερ συνδέθηκε επίσης με τη Σάρον Στόουν στο τέλος του περασμένου έτους, αφού μια πηγή είπε ότι «πετούσαν σπίθες» μεταξύ τους και ότι «αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου» στα Βραβεία Κυβερνήτη τον Νοέμβριο. Εν τω μεταξύ, εθεάθη στο Άσπεν να απολαμβάνει ποτά με την Λόπεζ στο hotspot Kemo Sabe τον Δεκέμβριο.

Παρά τις επίμονες φήμες και τις ελπίδες των θαυμαστών, κανένας έρωτας δεν άνθισε μεταξύ του Κόστνερ και των σταρ και έκτοτε παραμένει αφοσιωμένος στην κοινή ανατροφή των παιδιών του με την πρώην σύζυγό του με την οποία απέκτησε δύο γιους Cayden, 18 ετών, και Hayes, 16 ετών, και μία κόρη Grace, 15 ετών. Έχει αποκτήσει επίσης τρία ενήλικα παιδιά από τον πρώτο του γάμο με την Cindy Silva: την Annie, 41 ετών, την Lily, 39 ετών, και τον Joe, 37 ετών.